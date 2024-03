Italiani all'estero: perdono De Zerbi e Farioli, Grifo importante contro il Bayern

KEVIN BERTONI

Milano, 5 marzo 2024 - Weekend che ha sorriso più ai giocatori rispetto agli allenatori italiani nei top campionati europei. In Premier League vittorie nette per Jorginho con l'Arsenal ed Emerson Palmieri con il West Ham, tanto il centrocampista quanto il terzino sono stati fondamentali per permettere alle rispettive formazioni di conquistare i tre punti. Per quanto riguarda il capitolo allenatori la domenica è stata meno festosa: sconfitta del Brighton di De Zerbi in casa del Fulham, ora la testa deve essere resettata in vista del match europeo contro la Roma. Altra sconfitta anche per il Nizza di Farioli, in Ligue 1, ora la squadra francese non solo è fuori dalla zona Champions, ma deve anche guardarsi le spalle dal Lens che è a -1. Ma procediamo con ordine e, dopo un'altra settimana di calcio alle spalle, andiamo a tirare le somme e analizzare come si sono comportati i nostri connazionali, giocatori e allenatori, nei maggiori campionati esteri in questa nuova puntata di "Italiani all'estero".

Si parte sempre dall'Inghilterra, dalla Premier League. Nel ventisettesimo turno il Tottenham di Vicario e Udogie ha battuto 3-1 il Crystal Palace, continuando a tenere vive le speranze per l'accesso alla prossima Champions League. Dopo un primo tempo molto equilibrato, con i padroni di casa che erano andati vicini al gol con Son, le cose al Tottenham Hotspurs Stadium non si erano messe bene per la squadra di Postecoglu, visto che al 59' Eberechi Eze ha trovato il gol del vantaggio ospite su punizione. La reazione dei biancoblù non si è fatta attendere e dopo meno di venti minuti sono arrivati i due gol che hanno cambiato la partita con Werner e l'ex Atalanta Romero, poi ci ha pensato Son all'88' a mettere in ghiaccio il match. Non molto attivo Vicario, incolpevole sulla punizione del vantaggio ospite, che ha subito un solo tiro in porta. Mentre Udogie ha contenuto a sufficienza le folate di Jordan Ayew e Munoz sulla sua fascia di competenza, anche se rispetto al solito si è affacciato meno nella metà campo offensiva. Vince il West Ham in casa dell'Everton e continua a farsi vedere in zona Europa. Gli Hammers ribaltano il gol di Beto al 56' grazie alle reti di Zouma sei minuti più tardi e quelle di Soucek e Alvarez in pieno recupero. Una partita prettamente difensiva per la squadra di Moyes che ha lasciato il pallino del gioco in mano agli avversari (11 tiri in porta a 5 per le Toffees alla fine). Ordinato Emerson Palmieri sulla corsia, bravo quando ha dovuto contenere gli uno contro uno di Harrison e compagni. Per quanto riguarda il Brighton di De Zerbi c'è poco da dire: tonfo pesante in casa del Fulham e sconfitta per 3-0. Al 21’ il mancino di Wilson stappa il match, poi dieci minuti dopo l’attaccante diventa assistman per Muniz che raddoppia. Il Brighton in questa partita non c’è, tolto un palo di Buonanotte nella ripresa, e in contropiede al 91’ Adama Traorè cala il tris. Ora la testa dei Seagulls deve resettarsi immediatamente perché il prossimo impegno è contro la lanciatissima Roma di De Rossi. Nella vittoria 2-3 dell'Aston Villa sul campo del Luton Town, Nicolò Zaniolo gioca dieci minuti più recupero dove rimedia, ancora una volta, un cartellino giallo. Continua il 2024 a dir poco negativo dell'ex Roma che, con ogni probabilità, non verrà riscattato dalla squadra di Emery a fine stagione e se ne tornerà al Galatasaray. Parte titolare come vertice basso del centrocampo a tre e gioca una prova da 6,5 pieno in pagella Jorginho, nella vittoria (e che vittoria...) dell'Arsenal sul campo dello Sheffield United: 0-6 e tutti a casa. Non ha faticato molto la squadra di Arteta che, al venticinquesimo, era già sopra di 4 reti. L'italobrasiliano è uscito al 65' per far posto a Partey, con la partita già più che abbondantemente in ghiaccio. I Gunners continuano a tenere viva la corsa a tre per la Premier League: Liverpool 63, City, 62 e Arsenal 61.

Momento di flessione pesante per il Leicester di Maresca che sabato 2 marzo contro il QPR ha perso la terza partita in fila in Championship. Le reti di Chair e Armstrong nei due unici tiri in posta della squadra ospite sono bastate a rendere vano il gol di Nelson. Le Foxes, che fino a tre giornate fa erano assolute dominatrici del campionato cadetto inglese, sono sempre prime, ma l'Ipswich Town ora è a soli tre punti di distanza dalla vetta.

Ligue 1: Farioli non vince più

L'ultima volta che il Nizza ha portato a casa tre punti era il 27 gennaio, nella vittoria per 1-0 contro il Metz. Da lì in poi due pareggi (0-0 con Brest e il fanalino di coda Clermont) e tre sconfitte contro Monaco, Lione e Tolosa nell'ultima giornata. Al Municipal di Tolosa il match è terminato 2-1 per i padroni di casa, che hanno ribaltato la partita nel secondo tempo. Dopo il gol del solito Terem Moffi all'ottavo minuto, il Nizza non è più riuscito a rendersi davvero pericoloso e nel giro di cinque minuti (al 65' e 69') prima Dallinga e poi Gboho hanno ribaltato il match in favore della squadra di Martinez Novell. Ora il Nizza è quinto in classifica, fuori dalla zona Champions e a +1 dal Lens sesto che vuole approfittare della crisi.

Bundesliga: lo sgambetto di Grifo e compagni al Bayern

Nell’anticipo della ventiquattresima giornata di Bundesliga il Bayern Monaco lascia per strada due punti sanguinosi nella lotta scudetto. Contro il Friburgo finisce 2-2 e, complice la vittoria del Leverkusen a Colonia, ora i bavaresi sono a -10 dal primo posto. Grifo e compagni approcciano benissimo la partita, giocandosela a viso aperto e passando in vantaggio dopo dodici minuti di gioco con la conclusione mancina dalla distanza di Günter. Poi ci prova anche Grifo da lontano ma per poco non trova la porta. Al 35’ Mathys Tel fa 1-1 e prima della pausa si fanno vedere anche Musiala e Dier. Nel secondo tempo è proprio il talentino Musiala a portare in vantaggio i bavaresi al 75’ con uno slalom bellissimo che lo porta in area di rigore, per poi aprire il destro sul secondo palo. A tre minuti dalla fine arriva la doccia gelata per Tuchel e i suoi: Lukas Höler vede lo spiraglio sul secondo palo, calcia al volo e la mette dove Neuer non può arrivare. Un pareggio che regala un punto importante al Friburgo che è sempre nono in classifica a quota 30 punti al pari del Werder a -7 dal sesto posto. Settimana con il doppio appuntamento per Grifo e compagni, visto che prima del match contro il Bochum di domenica, ci sarà l'andata degli ottavi di finale di Europa League in programma giovedì 7 marzo alle ore 21 contro il West Ham.