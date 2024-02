Italiani all'estero: che gol di Emerson, l'OM esonera Gattuso, mini-crisi Farioli

Milano, 27 febbraio 2024 - Dal bel gol di Emerson Palmieri nella vittoria del West Ham, fino all'ennesima partita senza vittoria per il Nizza di Farioli, passando per il gol di Vincenzo Grifo su rigore e la sconfitta del Leicester di Maresca. Anche questa settimana calcistica si è conclusa ed è ora di tirare le somme per vedere come si sono comportati i nostri connazionali, giocatori e allenatori, nei maggiori campionati esteri in questa nuova puntata di "Italiani all'estero".

L'ormai consueto punto di partenza è l'Inghilterra, la Premier League. Nella 26° giornata non è sceso in campo il Chelsea contro il Tottenham, nella possibile sfida a distanza tra Vicario e Casadei. La gara è stata rinviata a causa dell'impegno in finale di Carabao Cup dei Blues. La squadra di Pochettino ha giocato domenica 25 febbraio contro il Liverpool, perdendo 1-0 a causa del gol di Virgil van Dijk al minuto 118. La gara è rinviata a data da destinarsi, mentre il prossimo weekend il Tottenham riceverà il Crystal Palace e il Chelsea, per vendicare la cocente sconfitta in coppa, andrà in casa del Brentford. Vittoria per 4-2 dell'Aston Villa sul Nottingham Forest, la squadra di Unai Emery continua a essere in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Nel match contro la neopromossa, Nicolò Zaniolo ha giocato solo gli ultimi otto minuti più recupero, di fatto senza lasciare il segno. Il 2024 per l'ex Roma è da dimenticare e il ritorno al Galatasaray a fine stagione (il giocatore è in prestito al momento, ndr) appare sempre più sicuro. I suoi numeri sono: 17 presenze, un gol e zero assist, solo sette volte titolare tra agosto a dicembre, mai nel 2024, e considerando che per aggiudicarsi definitivamente le sue prestazioni l'Aston Villa dovrà spendere 22 milioni per il cartellino ecco che quei soldi è molto probabile vengano investiti altrove. Passando al Brighton di De Zerbi, i Seagulls hanno pareggiato 1-1 contro l'Everton grazie al gol di Lewis Dunk al 95'. Partita bloccatissima, dove le Toffees si sono difese con ordine senza concedere spazi e hanno colpito al 73' con Branthwaite. Dopo l'espulsione di Gilmour al minuto 81 i giochi sembravano fatti, ma Dunk ha regalato un punto prezioso alla truppa dell'ex tecnico del Sassuolo. C'è, eccome se c'è, lo zampino di Jorginho nella netta vittoria dell'Arsenal 4-1 contro il Newcastle. Un successo importante per gli uomini di Arteta che restano, con City e Liverpool, in corsa per la Premier. Per il centrocampista ex Napoli 89 minuti di gioco, come vertice basso del centrocampo a tre con Odegaard e Rice, e una palla in profondità col contagiri per il taglio di Martinelli che poi ha apparecchiato per la rete del 2-0 di Havertz. Vittoria 4-2 anche per il West Ham contro il Brentford, con Emerson Palmieri in grande spolvero. Prima confeziona l'assist per il primo gol del match di Jarrod Bowen con un cross basso di prima da sinistra, poi al 69' fa un gol bellissimo: Kudus fonda sulla destra e mette dentro un pallone che viene messo fuori area dalla difesa, l'italo brasiliano raccoglie, stoppa col sinistro e trova l'angolino alto.

In Championship seconda sconfitta consecutiva per il Leicester di Enzo Maresca. Le Foxes sono cadute 3-1 nel match contro la seconda in classifica, il Leeds United. Dopo 34 giornate la squadra di Maresca è sempre prima con 78 punti, mentre il Leeds ha accorciato e ora è a -5.

Pari per Farioli che ora è terzo, Gattuso esonerato

Nella ventitreesima giornata di Ligue 1 l'Olympique Marsiglia è tornato a vincere a discapito del Montpellier con un netto 4-1. Peccato però che a guidare la squadra fino a fine stagione c'era, e ci sarà, Jean-Louis Gasset che ha preso il posto di Gennaro Gattuso a metà della scorsa settimana. Il tecnico calabrese, aveva preso la squadra francese in mano a settembre subentrando a Marcelino, ma dopo una serie di risultati negativi nel 2024 la dirigenza dell'OM ha deciso di sollevare Ringhio dalla panchina a seguito della sconfitta con il Brest domenica scorsa. Non se la passa benissimo nemmeno Farioli che, con il suo Nizza, ha pareggiato 0-0 contro il fanalino di coda Clermont. Assoluti protagonisti i portieri: da una parte Thuram, Boudaoui e Claude-Maurice le hanno provate tutte ma Diaw ha sempre detto no, dall'altra Bulka para un rigore a Nicholson dopo il fallo di Dante nel recupero del primo tempo. Con questo pari il Nizza è sceso al 4° posto, a .1 dal Monaco terzo e a -3 dal Brest secondo, ma soprattutto occorrerà riprendere subito la retta via se si vuole continuare a inseguire il sogno Champions perché il Lilla in quinta posizione dista solo due punti.

Grifo segna ancora, ma il Friburgo non sa più vincere

Parlando solo della Bundesliga, l'ultima vittoria del Friburgo risale al 3-2 contro l'Hoffenheim il 20 gennaio, da lì avanti quattro sconfitte e un pareggio e la zona Europa che si fa sempre più distante in classifica. Nella ventitreesima giornata di campionato, la squadra di Streich ha perso 2-1 in casa dell'Augsburg. Al 19' dal dischetto ancora una volta Vincenzo Grifo non ha sbagliato, regalando il momentaneo vantaggio ai suoi. Come spesso accade in questa stagione, la luce poi si è spenta e in campo, per larghi tratti, c'è stata una squadra sola che è riuscita a ribaltare il match nella ripresa grazie ai gol di Uduokhai e Engels. Il Friburgo ora è nono in campionato a quota 29, -5 dalla zona coppe, e si prospetta una settimana di fuoco: la prossima riceveranno il Bayern Monaco che sta disperatamente cercando di tenere vive le chance di titolo, poi ci sarà il "derby" con Emerson Palmieri giovedì 7 marzo negli ottavi di finale di Europa League.