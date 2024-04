Italiani all'estero: Jorginho prezioso, Emerson protagonista, Gigio litiga col quarto uomo

Milano, 9 aprile 2024 - Siamo nel rush finale dei vari campionati e, salvo pochissime eccezioni, tutto è ancora apertissimo sia per i discorsi relativi a titoli nazionali, sia per gli accessi alla prossima (e rinnovata) Champions League e non solo. Ogni pallone pesa, ogni punto è fondamentale e, con l'Europeo che si avvicina, i nostri connazionali all'estero vogliono salire di tono in queste settimane finali per raggiungere un doppio obiettivo: quello prefissato dal proprio club di appartenenza e convincere il Ct Luciano Spalletti a inserirli nella lista della rassegna internazionale. Come ogni martedì, analizziamo nel dettaglio le prestazioni dei giocatori e allenatori in "Erasmus" nei maggiori campionati europei e non solo.

Premier: Emerson da il via alla rimonta del West Ham, assist di Jorginho

Nella trentaduesima giornata di Premier League successo esterno importante per rimanere in scia Europa del West Ham in casa del Wolverhampton. Le cose per Emerson Palmieri e compagni non sono partite benissimo, in particolare hanno sofferto le continue ripartenze dei Wolves e all'ennesima volta che la linea difensiva era completamente aperta Emerson è intervenuto in ritardo su Ait Nouri in area al 33': rigore, giallo per l'esterno ex Chelsea e rete di Sarabia. Poco dopo avrebbe anche la possibilità di redimersi il terzino di Moyes: Kudus riceve largo a sinistra, si coordina per il cross, testa sul secondo palo di Emerson e rete del pareggio che però viene annullata per fallo del 33 sul suo diretto marcatore. Al 70' ancora la pressione vincente dell'italo brasiliano che porta via palla dentro l'area dei padroni di casa, dal fondo mette dentro per Antonio, mano di Killman e rigore realizzato da Paquetà che vale il pari. La rimonta la completa poi James Ward-Prowse con il gol olimpico da calcio d'angolo che vale i tre punti. Dopo un inizio non proprio brillante, Emerson (e tutto il West Ham) ha completamente cambiato volto a cavallo tra fine primo tempo e ripresa, diventando uno dei protagonisti della rimonta. Pareggiano 3-3 Aston Villa e Brentford, con i Villains che lasciano lì punti pesanti nella corsa al quarto posto. Per Nicolò Zaniolo poco più di venti minuti di gioco, entrato al 68' al posto di Morgan Rogers, senza incidere particolarmente. Vince l'Arsenal di Arteta in casa del Brighton di De Zerbi con un secco 0-3. I Seagulls quasi mai in partita, non sono riusciti a imporre il proprio ritmo come spesso gli compete. Mentre si è rivelato prezioso Jorginho che, schierato dal primo minuto come vertice basso del centrocampo a 3, ha prima servito una bellissima palla prima a Gabriel Jesus al 31' che ha poi subito il fallo da rigore segnato da Saka, poi l'assist dalla linea di fondo per l'inserimento di Kai Havertz. Vittoria importantissima dei Gunners che restano primi in classifica, mentre il Brighton è 10° a -6 dal sesto posto. Vince il Tottenham 3-1 contro il Nottingham, la squadra di Postecoglu approfitta del passo falso dell'Aston Villa e impatta a quota 60 in classifica (con una partita in meno). Rischia al 10' Vicario che era ben fuori la propria area di rigore mentre attaccavano i suoi, ma sulla palla rubata di Murillo è stato sorpreso dal tiro in porta da oltre 60 metri del difensore che si è spento a lato e non di molto. L'ex Empoli non può nulla sul gol di Chris Wood che, da dentro l'area, incrocia bene sul palo lontano. Protagonista poi il portiere al 34' con una parata sulla conclusione di prima intenzione dal limite di Yates. Nel secondo tempo si gioca a una porta sola e, dunque, Vicario non è particolarmente sollecitato come il collega Sels dalla parte opposta. Simpatico siparietto social tra Vicario, Werner e van De Ven a fine gara: il 13 ha postato una foto sul proprio profilo Instagram post vittoria mentre è abbracciato a Son, i due compagni hanno commentato con la parola "Lungo" riferendosi, probabilmente, all'altezza, del nativo di Udine. Sulla corsia prestazione sufficiente di Udogie che, in questa gara, ha avuto più compiti difensivi che offensivi.

Scendendo di categoria, in Championship, vince ancora il Leicester di Enzo Maresca contro il Birmingham per 2-1 grazie alle firme di Dewsbury-Hall e Mavididi (decisivo all'87'). Ora le Foxes, che giocheranno questa sera contro il Millwall, sono prime a +1 sull'Ipswich e +2 sul Leeds e con una partita in meno.

Ligue 1: altro pari Farioli, Gigio non gioca ma si fa notare

Nella ventottesima giornata di Ligue 1 francese, continua a faticare il Nizza di Farioli che non va oltre il pari in casa del Reims. Tante le occasioni per gli ospiti, con Boga molto attivo, ma anche un po' sprecone sotto porta l'esterno ex Sassuolo e Atalanta. Nel finale un enorme brivido per il Nizza, con Bulka ad evitare la rete vincente di Khadra al 93'. Pareggio che non fa troppo male in termini di classifica, visto che il Nizza resta 5° a -5 dal quarto posto, però sono solo 4 i punti conquistati nelle ultime cinque gare e il Lens è dietro di una sola lunghezza. Non gioca, ma fa notizia ugualmente Gigio Donnarumma che, dopo il pareggio del PSG contro il fanalino di coda Clermont, litiga con il quarto uomo. Il portiere azzurro, in panchina per pura scelta tecnica (preferito Arnau Tenas da Luis Enrique),una volta nel tunnel ha avuto da ridire con il quarto uomo lamentandosi dell'entità del recupero, a suo dire fin troppo striminzito. Nel video si vede un breve botta e risposta, seguito da un monologo di Donnarumma che pare abbia detto: "Questa è la colpa più grande degli arbitri francesi, fare cose del genere è una colpa degli arbitri. È colpa dell'arbitro, perché mi dici questo? Mi ha detto: 'Hai 90 minuti per vincere', ne ha aggiunti quattro. Questo è grave, quello che mi dici è grave. Ti ho chiesto il perché dei quattro minuti e mi hai risposto così! Perché mi hai parlato così? Eh? Questo è grave, questo è grave". Il tutto prima di essere condotto verso gli spogliatoi da un addetto alla sicurezza dello stadio.

Bundesliga: Grifo segna il gol della bandiera nella sconfitta contro il Lipsia

Un gol è pur sempre un gol, ma vincere è ben più importante. Nella ventottesima giornata di Bundesliga, il Friburgo è stato travolto in casa dal Lipsia che si è imposto 1-4. Match letteralmente dominato in lungo e in largo dagli uomini di Marko Rose che a fine primo tempo erano già sullo 0-3 grazie alla rete di Haidara e la doppietta di Openda. Nella ripresa, al 54', a calare il poker ci ha pensato il talentino Sesko, mentre cinque minuti più tardi Grifo segna un gol bellissimo: stop al limite dell'area col destro, sterzata, ritorna sul mancino, calcia a incrociare dalla mezzaluna appena fuori area di rigore. Il 32 del Friburgo sale così a 8 reti e 7 assist in 26 gare di Bundesliga, ma resta la sconfitta pesante che allontana il Friburgo dal sesto posto: -6 dall'Eintracht al momento.

Il rush finale di Gabbiadini

Negli Emirati Arabi mancano una manciata di giornate al termine e l'Al-Nasr Sports Club di Manolo Gabbiadini sta vivendo un bel momento di forma, dopo una parte centrale non esaltante. L'ex Sampdoria non ha segnato ma è stato comunque tra i protagonisti (un assist) nella vittoria per 1-3 contro la terza in classifica Al-Ain. Con 13 punti (4 vittorie e un pareggio) nelle ultime cinque gare, l'Al Nasr è salito al sesto posto in classifica dopo 18 giornate, ma resta lontano dai primi due posti valevoli per la qualificazione alla Champions League asiatica: -9 dal Al-Ahli Dubai secondo e addirittura -20 dal primo posto.