Jallow la sblocca, Germinario sigla il pari. Una buona Vis sul difficile campo di Pineto

PINETO 1VIS PESARO 1

PINETO (4-3-3): Tonti; Baggi, Postiglione, Capomaggio, Borsoi; Germinario (43’ st Amadio), Lombardi (31’ st Viero), Schirone; Pellegrino (31’ st Iaccarino), Vigliotti (20’ st Gambale), Bruzzaniti (43’ st Marrancone). All. Tisci. A disp. Marone, Verna, Ienco, Viero, Serbouti, Nebuloso, Iaccarino, Menna, Di Lazzaro.

VIS PESARO (3-5-2): Pozzi; Ceccacci, Di Renzo, Primasso (18’ st Bove, 21’ st Ebano); Nina (18’ st Ventre), Berengo, Mariani E. (18’ st Pucciarelli), Paganini, Vezzoni; Jallow, Stabile. All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Giovannini, Forte, Bocs, Franchetti Rosada, Consalvi.

Arbitro: Maria Marotta di Sapri (1’ st Luongo di Frattamaggiore).

Reti: 7’ pt Jallow, 17’ pt Germinario.

Note: serata gradevole (23°), terreno buono, spettatori 702 (95 pesaresi); ammoniti Paganini, Lombardi, Jallow, Ceccacci, Stabile, Pucciarelli, Vezzoni, Baggi; espulso 34’ st il ds della Vis Menga; angoli 4-6; recupero 2’ + 6’.

PINETOLa vittoria al debutto che in C manca da quasi 40 anni non arriva, ma la Vis esce con un buon punto da Pineto. Accompagnato da una buona prestazione, più qualitativa nel primo tempo, concreta nella ripresa, nella quale conclude poco ma non rischia quasi nulla. Come già un anno fa a Sassari, la Vis si presenta alla prima di campionato con numerose defezioni: fuori gli squalificati Di Paola e Nicastro, cui si aggiungerà una distorsione ala caviglia appena entrato gli infortunati Zoia, Tonucci, Ferrari e Ascione, in panchina Bove (mal di schiena) e Pucciarelli (sintomi influenzali), insieme agli ultimi arrivati Giovannini e Ventre. Stellone schiera quattro under e vara un centrocampo assolutamente inedito, con Nina e Vezzoni ai lati, il 2008 Mariani in regia affiancato da Paganini e Berengo. Pineto nello schieramento annunciato, con l’under Vigliotti al centro dell’attacco dopo la cessione di Chakir all’Ascoli e Gambale (anch’egli prossimo alla cessione) in panca.

La Vis mostra buona personalità, specialmente con i suoi giovani. E mostra subito la propensione ad affondare i colpi. Appena 7 minuti, e biancorossi in vantaggio, con un gol confezionato da due attaccanti: lancio di Ceccacci, Stabile anticipa con la punta Capomaggio, si invola e traversa a centro area dove Jallow arresta e fulmina Tonti sotto l’incrocio. Subito a segno l’attaccante sul quale scommette forte il diesse Menga. Il vantaggio però dura poco: il lato debole vissino è fatalmente quello dove agisce l’asso Bruzzaniti, che al 17’, pescato largo, si ritrova uno contro uno con Nina, finta il tiro e offre l’assist a centro area per la botta di Germinario: altro gran gol, 1-1. La Vis non accusa il colpo, tutt’altro. Da qui al riposo colleziona palle gol, trovando varchi sovente a destra sull’asse Nina-Mariani. Palle gol per Di Renzo (Tonti sventa in angolo), per Mariani (ancora super Tonti), Stabile al volo (altra prodezza del n. 1). A referto anche due conclusioni a lato di Jallow e Stabile, due elementi che mostrano di trovarsi bene, a dispetto dei pochi giorni assieme. Sull’altro fronte un grave errore di Ceccacci (palla rubata da Bruzzaniti) graziato da un fuorigioco. Manca solo il secondo gol al primo tempo della Vis (7 conclusioni a 3), dentro una partita frenetica (zero tatticismi), fisica e ricca di spunti.

Nella ripresa poche emozioni, gioco spezzettato e squadre più conservative. Per la Vis una punizione dai 20 metri di Mariani sulla barriera e poco altro. Stellone opera tre cambi in un colpo al 18’, salvo perdere subito lo sfortunatissimo Bove per infortunio (caviglia). Debutta anche Ebano. L’unico brivido nel finale, quando Gambale va giù in area, Luogo fischia la simulazione, mister Tisci spende la carta della Football video support e l’arbitro conferma la decisione. Fischio finale con la squadra a raccogliere gli applausi dei propri tifosi. Considerando le condizioni fisiche di alcuni giocatori e le assenze, è sicuramente un buon punto. Ottimo l’atteggiamento, la Vis non ha smarrito il carattere della scorsa stagione.