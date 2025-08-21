Calcio, Jankto dice basta a 29 anni: “Ora voglio stare con mio figlio”

Bologna, 21 agosto 2025 - In un calcio che viaggia a ritmi frenetici, ma allunga anche le carriere, c’è chi ha deciso di prendersi una pausa e ritirarsi a 29 anni. E’ il caso di Jakub Jankto, vecchia conoscenza del calcio italiano che su Instagram ha annunciato il suo addio al calcio giocato. Un serio infortunio, una famiglia da accudire: queste le motivazioni alla base della scelta. Jankto ha detto basta, stop, ora starà di più con suo figlio e ripartirà facendo l’allenatore. Non si è mai nascosto, Jakub, non solo oggi ma anche quando nel 2023 ha deciso di fare coming out sulla sua omosessualità. Un tabù, in un mondo molto maschilista come il calcio.

Jankto: “Voglio stare con mio figlio”

Si parte dalle condizioni fisiche. Un serio infortunio alla caviglia ha pregiudicato l'ultima parte di carriera di Jakub Jankto, una di quelle botte che ti portano a riflettere sul da farsi se il recupero si fa difficile. Poi, gli affetti, la famiglia, e la relazione di Jankto con la modella Marketa Ottomanska ha portato alla luce anche un figlio, motivo per il quale papà Jakub ha deciso che era il momento di passare più tempo con loro che sul campo da calcio: "Il punto chiave è mio figlio, voglio stare più tempo con lui e così ho deciso di trasferirmi a Praga", le parole di Jankto sui social. Per il suo futuro professionale, invece, si prospetta un ruolo come allenatore nelle giovanili del Dukla Praga, in modo tale da poter dedicare tempo alla famiglia vicino a casa. Jankto, classe 1996, è stato interprete importante della Serie A, infatti fin dalle giovanili è sbarcato in Italia, completando il processo all'Udinese prima di debuttare tra i professionisti in prestito ad Ascoli. Dal 2015 al 2022 Jankto ha giocato in Italia con 189 partite totali tra Ascoli, Udinese e Sampdoria, prima di una breve parentesi spagnola al Getafe e una in patria allo Sparta. Ultima avventura in un biennio a Cagliari dove però ha trovato pochissimo spazio. E' stato il preludio al ritiro di un giocatore comunque importante per il calcio ceco data la lunga trafila nelle nazionali giovanili e infine lo sbarco in nazionale maggiore con 45 partite totali e 4 gol. A livello di trofei, un campionato ceco nel 2022-2023 con lo Sparta Praga e un riconoscimento individuale nel 2017 come miglior talente ceco dell'anno. Ora spazio alla famiglia, al figlio, al ruolo di papà perché nella vita i soldi del calcio professionistico non sono tutto. C'è dell'altro, che vale molto di più, come un figlio e come sentirsi liberi di dichiararsi omosessuali. Buona vita, Jakub.