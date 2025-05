Jesina e Trodica si sfidano per il trofeo del campionato di promozione

I canonici 90’ regolamentari e, in caso di parità al triplice fischio, il ricorso ai calci di rigore. Verrà così salomonicamente deciso chi tra Jesina e Trodica alzerà il trofeo, platonico quanto si vuole ma pur sempre qualcosa da mettere in bacheca, di reginetta del campionato di promozione.

Del cammino, solo in parte sofferto, che ha riportato la Jesina al piano superiore gli sportivi più attenti saranno certamente a conoscenza, per avere una idea delle potenzialità del Trodica (tra i principali protagonisti di una stagione da record anche l’ex di turno Lion Giovannini) basti dire che ha dominato il girone B tagliando il traguardo che vale l’Eccellenza con diverse settimane di anticipo. "D’accordo, conta sopratutto sotto l’aspetto morale ma resta un trofeo al quale teniamo tantissimo perché rappresenta il compendio di una stagione che posso tranquillamente definire della rinascita – non si nasconde Andrea Chiariotti dirigente ‘anziano’ – da parte nostra era forte la volontà di dimostrare alla società e ai giocatori che quella dello scorso anno era una stagione dove troppe cose erano andate storte e che grande era la voglia di rimediare a tante situazioni contrarie. Questa partita è l’occasione per entrambe per festeggiare l’obbiettivo raggiunto e per assistere a un spettacolo di calcio tra le due migliori espressioni del campionato di Promozione. E naturalmente ... vinca il migliore".

Calcio d’inizio alle 16.30, biglietto a prezzo unico, 10 euro per tutti i settori del Carotti, attesi circa 250 sostenitori ospiti. Nella Jesina out Borocci, infortunio al polso, panchina (d’onore?) per Trudo. Probabile formazione: Gasparoni, Gagliardini, Zandri, Zagaglia, Marengo, Lapi, A.Massei, Paradisi, Tittarelli, F.Massei, Cordella. Gianni Angelucci