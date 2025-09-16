Jesina, è un avvio choc

Il tris vincente è centrato. Dalla Coppa al campionato è sempre un Fabriano Cerreto che esce dal campo con il sorriso. I cartai scrivono così un’altra bella pagina di un inizio stagione che forse non se lo aspettava nessuno così brillante. Zitto zitto il Fabriano Cerreto guida in solitario la classifica dell’Eccellenza, a punteggio pieno. La formazione di Giacomo Del Bene guarda tutti dall’alto, dopo due partite, sorprendendo un po’ anche il suo allenatore e si gode il momento. A inseguire la capolista ben sei squadre a quota 4. C’è anche l’Osimana nel gruppetto comprendente Trodica, K Sport Montecchio Gallo, Tolentino, Fermana e Matelica.

A proposito dei giallorossi sabato, nell’anticipo, hanno preso un punto a Fermignano andando anche in vantaggio con un bel gol di Fermani nel primo tempo, facendosi riprendere poi nella ripresa con una rete in presunto fuorigioco di Cordella. "Abbiamo approcciato bene, trovando il vantaggio, ma ci siamo presentati alla sfida un po’ a corto di rotazioni - le parole di Claudio Labriola, allenatore dell’Osimana -. In sei giorni abbiamo perso tre giocatori tra Patrizi, Pigini e Lautaro, riproponendo Fermani a difensore centrale, con Alessandroni che sta ritrovando la sua condizione. Probabilmente abbiamo pagato un po’ questo nella seconda parte della partita, dove comunque loro hanno spinto chiaramente per trovare il pareggio. C’è stata anche la svista del guardalinee sul loro gol, poi abbiamo fatto un po’ di fatica, anche se abbiamo avuto un paio di ripartenze importanti dove avremmo potuto chiudere la gara. E’ comunque un buon punto, in un campionato molto equilibrato, dove è importante fare risultato e muovere la classifica, oltretutto in un campo che non sarà agevole per nessuno".

Ferma in fondo alla classifica a quota zero invece rimane la Jesina, sconfitta anche domenica nel debutto casalingo. Al Carotti passa un Trodica grandi nomi "una squadra non di questa categoria visti i giocatori in rosa - esclama Gianmarco Malavenda, allenatore dei leoncelli -. Non posso che elogiare comunque i miei ragazzi, perché questa volta sono scesi in campo dal primo minuto con la testa e con il cuore anche se dobbiamo fare mea culpa per quel cartellino rosso (espulso Tittarelli sul finire del primo tempo, ndr). La squadra ha comunque provato con tutte le forze a muovere la classifica mostrando personalità e gamba".