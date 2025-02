Jesina Guai fermarsi ora. Con il Tavullia per sognare

La Jesina oggi sul campo del Tavullia Valfoglia per osare e prendere altri tre punti, per continuare così la rincorsa al primo posto distante sempre quattro punti. Ma è una trasferta insidiosa quella della formazione allenata da Omiccioli - reduce da quindici punti nelle ultime cinque uscite e che recupera Tittarelli, decisivo a Castelfidardo due settimane fa, dopo il turno di squalifica - attesa sul campo di Rio Salso.

Sulla carta una trasferta sicuramente più ostica di quella della capolista Fermignanese attesa al Comunale di Barbara contro una squadra, il Barbara Monserra, che non sembra sbloccarsi visto che non riesce a prendere punti da otto partite consecutive. Nella 22esima giornata nel girone A di Promozione spicca il derby odierno al Gabbanelli di Castelfidardo tra i padroni di casa della Vigor e il Moie Vallesina, squadre divise da un solo punto in classifica. Nell’ultima giornata il Moie Vallesina, alla quinta affermazione di fila, ha centrato il sorpasso in classifica conquistando la zona playoff. Dove staziona stabilmente, occupando il terzo posto, quel Marina, in serie positiva da quattro giornate, atteso oggi a Pesaro dalla trasferta sul campo del Villa San Martino.

Domani le ultime due partite: sarà derby a Chiaravalle tra due squadre, Biagio Nazzaro e Sassoferrato Genga, alla ricerca della vittoria perduta, visto che gli ultimi successi delle due formazioni risalgono a inizio gennaio. Con la Biagio che dovrà evitare altri passi visto che la quint’ultima, il Lunano, è arrivato a solo due punti dai rossoblu. Il programma.

PROMOZIONE GIRONE A, 22esima giornata (ore 15). Oggi: Appignanese-Lunano, Barbara Monserra-Fermignanese, Tavullia Valfoglia-Jesina, Vigor Castelfidardo-Moie Vallesina, Villa San Martino-Marina, Vismara-Sant’Orso. Domani: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Sassoferrato Genga, Pergolese-Gabicce Gradara.

Classifica: Fermignanese 45; Jesina 41; Marina 37; Vismara 35; Moie Vallesina 32; Vigor Castelfidardo, Gabicce Gradara e Villa San Martino 31; Tavullia Valfoglia e Pergolese 30; Biagio Nazzaro 26; Lunano 24; Sant’Orso 22; Sassoferrato Genga 16; Barbara Monserra 15; Appignanese 10.

Prossimo turno: Fermignanese-Vismara, Gabicce Gradara-Tavullia Valfoglia, Jesina-Villa San Martino, Lunano-Pergolese, Marina-Vigor Castelfidardo, Moie Vallesina-Barbara Monserra, Sant’Orso-Biagio Nazzaro, Sassoferrato Genga-Appignanese.