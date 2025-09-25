Simeone pazzo di Julian Alvarez: “È il giocatore più forte che abbiamo”

Madrid, 25 settembre 2025 – L'Atletico Madrid è in ripresa. Nella sfida di ieri contro il Rayo Vallecano è arrivata la seconda vittoria nelle ultime tre gare e i colchoneros hanno raggiunto il Betis e l'Elche a quota 9 punti in classifica. Dopo un inizio di stagione complicato, quindi, Simeone sta lentamente trovando la quadra ed è pronto a scalare la classifica. La strada, però, è ancora lunga e per il mister ci sarà ancora tanto lavoro da fare, con la gara di ieri che è stata tutt'altro che una passeggiata. La sfida del Metropolitano ha visto l'Atletico Madrid vincere 3-2 grazie soprattutto a un Julian Alvarez formidabile, autore di una tripletta. Dopo aver sbloccato la gara al 15', l'ex giocatore del Manchester City ha segnato nuovamente all'80' e all'88', ribaltando la gara dopo il vantaggio degli ospiti e regalando la vittoria a Simeone. Nel post partita, il tecnico ha voluto esaltare ancora una volta l'attaccante argentino, spendendo delle parole al milele. Queste sono state le sue dichiarazioni: “Julian è il miglior giocatore che abbiamo: dobbiamo proteggerlo e far sì che resti qui con noi per molti anni. Ogni volta che fa la differenza ci aiuta tanto”. Inoltre, il tecnico ha parlato anche dei progressi della squadra rispetto all'inizio della stagione: “Rispetto al match con il Villarreal la squadra è migliorata e cresciuta, poi abbiamo quasi pareggiato contro il Liverpool, un grandissimo avversario, e anche a Maiorca abbiamo fatto la nostra gara. Per quanto riguarda la sfida di questa sera, nel primo tempo potevamo chiudere con un vantaggio più ampio, ma ci ha tolto la fiducia il gol da fuori area. Nella ripresa ho visto delle ottime cose e il 2-2 ci ha ridato vita. Il terzo gol, invece, è stato una vera e propria prodezza di un giocatore straordinario, che abbiamo la fortuna di avere con noi”. Ora per l'Atletico Madrid arriva il momento della verità: sabato alle 16:15, infatti, andrà in scena il derby contro il Real al Metropolitano. I blancos sono l'unica squadra a punteggio pieno in classifica e sono a ben nove punti di distacco dai colchoneros. Se Simeone e i suoi vogliono provare a rientrare in corsa per la vittoria del campionato sono obbligati a vincere nella stracittadina che si giocherà tra soli due giorni.