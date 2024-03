Juve al Maradona per sfatare il tabù. Osimhen-Vlahovic, sfida fra bomber

Dubbi su Chiesa, un Danilo da gestire col contagocce, oltre a un tabù da demolire: "La Juve è 5 anni che non vince a Napoli, sarebbe bello fare risultato, ma non sarà facile". Mentre già si staglia all’orizzonte la sfida dei bomber ritrovati (Osimhen e Vlahovic), Max mette le mani avanti e anticipa che "Domani (oggi, ndr) inizia il periodo difficile, abbiamo tanti scontri diretti e il periodo più bello con le semifinali di Coppa e non abbiamo ancora i punti per la Champions" dice, appena uscito da uno dei febbrai più brutti in bianconero. C’è da voltar pagina mentre mancano certezze pure sul futuro in panchina del tecnico chiamato oggi (alle 20,45), a una partita al Maradona "sicuramente molto difficile. Per il valore tecnico del Napoli, è anomalo vederlo in quella posizione di classifica. Da loro le partite non finiscono mai e servirà una grande prestazione per vincere".

Quindi: ancora Chiesa dal primo minuto? Oppure meglio risparmiare la fragile punta – appena uscito da una botta in allenamento – facendo partire Yildz titolare? Di certo c’è che Vlahovic resta un intoccabile dopo aver ritrovato la via del gol. Nove reti e un assist nel 2024, si conferma uno degli attaccanti del momento. L’antagonista naturale della punta centrale bianconera è Victor Osimhen, quattro reti nelle ultime due partite e un nuovo ottimismo dopo le fatiche Coppa d’Africa e l’inedita impronta di Calzona. Uno in meno Dusan, ma quattro in più nel corso della stagione (15 contro 11). Due bomber che se innescati possono diventare macchine da punti e al momento sono i piloni delle due ex dominatrici di campionati. Il bianconero segna una volta ogni sessanta minuti, il nigeriano ogni 48’

Il successo ’last-minute’ col Frosinone è sicuramente stato un buon balsamo per la truppa di Allegri, che si presenta all’appuntamento coi campani un po’ sguarnita a centrocampo. Riparte da Fede il mister: "Ha fatto un giorno di differenziato e domani (oggi, ndr) sarà a disposizione. Anche Danilo ci sarà anche se ha fatto solo un allenamento. Kean sicuramente ci sarà la prossima settimana, forse anche McKennie. Per Rabiot vediamo il piede come reagisce e Perin dovrebbe rientrare alla prossima". McKennie e Rabiot saranno assenti a centrocampo, ma Allegri ha escluso l’ipotesi Danilo sulla mediana: "No, perché abbiamo tanti centrocampisti a disposizione, come Alcaraz, Miretti, Nonge. Danilo ha fatto solo un allenamento. Non ha senso rischiare chi è fermo da quindici giorni".

A precisa domanda su chi schierare tra Weah a Cambiaso sulla corsia di Kvaratskhelia, l’allenatore bianconero ha spiegato: "Non ho ancora deciso la formazione. Ci vorra’ attenzione, dovremo essere propositivi e si dovrà fare il risultato".

Con l’Inter sulla vetta a +13 resta confermato quello che a inizio stagione sembrava solo un obiettivo fumoso per non dire ’scudetto’. "Noi faremo di tutto per arrivare secondi – ribatte Allegri –, perchè sarebbe un ottimo risultato e miglioreremmo la classifica dello scorso anno. Bisogna vivere il presente contro il Napoli e poi la prossima settimana contro l’Atalanta. Noi dobbiamo arrivare in Champions per un crescita tecnica ed economica per la società".

Una risposta che richiama il futuro del tecnico, ancora senza una firma su un eventuale rinnovo: "Non ne abbiamo parlato con la società, questo deve essere chiaro a tutti. Ho un anno di contratto e abbiamo ancora degli obiettivi da raggiungere. Quando i dirigenti avranno deciso quale sarà il futuro della Juventus me lo faranno sapere".

Gabriele Tassi