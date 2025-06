Juve al Mondiale per Club: Conceiçao e le strategie di mercato

Non solo Kolo Muani. Al Mondiale per Club negli Stati Uniti, la Juve porterà anche Francisco Conceiçao, altro giocatore che era in prestito ai bianconeri nell’ultima stagione. A differenza però del francese, che si cercherà con tutte le risorse disponibili di trattenere anche nel 2025-2026 con un ulteriore accordo col Psg che ne detiene il cartellino, la saetta portoghese non è detto che rimanga in bianconero dopo la kermesse globale oltreoceano. Come Veiga, rientrato al Chelsea (ma poi escluso a sorpresa dalla competizione in Usa), il portoghese potrebbe fare ritorno al Porto. Sarà un’estate di porte girevoli alla Juve il cui nuovo direttore generale Damien Comolli ha promesso sì operazioni di mercato, ma non fuochi d’artificio.

Ieri, in una Continassa caldissima, è arrivato l’ad di Exor John Elkann per dare il suo supporto alla squadra. La prossima stagione deve essere quella della svolta per la Signora. Che con Tudor in panchina – è confermato e rinnoverà presto fino al 2027 – e Chiellini nello staff dirigenziale, ha scelto di dare importanza anche alla continuità con uomini che per lunghissimi anni hanno portato in alto i colori bianconeri. All’allenamento hanno assistito anche il presidente Gianluca Ferrero, l’amministratore delegato Maurizio Scanavino. "La Juve - si legge in una nota ufficiale della società - vuole disputare al massimo per onorare ancora una volta il palmares internazionale del club".