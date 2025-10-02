Juve, altro pari. Tudor mastica amaro: “Non si può prendere un gol così”

Bologna, 2 ottobre 2025 – Un altro pareggio. Il quarto consecutivo. Si direbbe una prima fase di pareggite. Dalla preziosa vittoria per 4-3 sull’Inter, la Juventus non è più riuscita a vincere, rimontando e facendosi rimontare, sempre con qualche disattenzione difensiva di troppo. Ancora l’equilibrio di squadra e l’assetto della difesa non sono rodati. Lo dicono i numeri con undici gol subiti nelle ultime cinque partite. Più di due a gara. Troppi per una squadra che ha sempre avuto nel dna una difesa di ferro e sulla quale costruire i successi. Tudor ha portato la sua idea di calcio, che contempla anche la pressione in avanti, assumendosi dei rischi, ma dietro serve registrare qualcosa perché le occasioni concesse denotano spesso maglie larghe, obbligando i portieri a parate di livello. Soprattutto, il gol subito in casa Villareal al novantesimo grida vendetta.

Tudor: “Un gol che fa arrabbiare”

Un primo tempo difficile, anche sotto il profilo del gioco, Perin tra i migliori in campo al cospetto di un Villareal indiavolato, poi una ripresa convincente, anche grazie ai cambi (in particolar modo Conceicao) e una rimonta che era praticamente cosa fatta con Gatti e il portoghese. Ecco, una big come la Juve che arriva 1-2 al 90’ deve essere in grado di portare a casa il risultato. Non ce l’ha fatta, colpa dell’ex Renato Veiga che ha incornato da pochi passi dopo corner. Peraltro un angolo mezzo regalato qualche istante prima. E dire che i difensori in area erano tanti ma Veiga era solissimo a pochi metri dalla porta. La rabbia di Tudor: “Fa parte del gioco, ma sono arrabbiato per quel gol. Non possiamo prenderlo negli ultimi secondi di una partita e da calcio d’angolo. Eravamo in tanti a difendere”. Un gol che toglie due punti alla Juve e disegnano il quarto pareggio di fila tra coppa e campionato: dopo il pari col Dortmund sarebbe stato importante, in ottica ottavi di finale, vincere e risalire la classifica. Ma oltre i punti Tudor dovrà assestare la fase difensiva dato che nelle ultime cinque partite la media gol subiti è di due a gara. Partire zero-due, in sostanza, limita molto le possibilità di vittoria. In avanti, invece, la Juventus ha sempre dimostrato di saper segnare, ma a volte non basta perché non tutte le volte si possono fare tre reti per vincere un match. In sintesi, la propensione della squadra a non perdere partite è lodevole, ma oltre a questo è necessario, nella lotta ai trofei, subire meno reti e mostrare maggior solidità difensiva con o senza Bremer, ieri assente per un piccolo problema fisico. Tudor, come sempre, guarda avanti:”"Abbiamo spinto molto nel secondo temo, un gran secondo tempo, mentre loro hanno fatto meglio nel primo. Va così, ci prendiamo il punto e andiamo avanti”. Ora il Milan di Allegri allo Stadium per un match molto delicato in una cortissima classifica di Serie A.