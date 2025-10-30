Juve, Brambilla lancia Spalletti con una vittoria: “Sono stati giorni intensi”

Torino, 30 ottobre 2025 – Missione compiuta per Massimo Brambilla. Tenuta in linea di galleggiamento la Juventus in attesa di Luciano Spalletti. Il turno infrasettimanale con esonero è una rarità in casa bianconera, ma il tecnico della Next Gen è riuscito a compattare il gruppo e a portare a casa una partita non facile contro l’Udinese. Qualche patema dopo il pari friulano, ma nel complesso la Juve ha vinto meritatamente, agganciando in classifica il Bologna e recuperando due punti al Milan, aspetto mai banale in una lotta Champions che oggi è il primo obiettivo bianconero. Per i trofei ci si penserà più avanti e solo dopo un eventuale filotto di risultati consecutivi. Non era assolutamente scontato e banale per Brambilla portare a casa una partita in mezzo a giorni burrascosi. Poi, Dusan Vlahovic, tornato al gol e ancora criptico sul futuro…

Brambilla ha messo ordine. Ora palla a Spalletti

Un allenamento e una partita, il tutto con l’obbligo di vincere. I giorni di Massimo Brambilla sono stati questi, un po’ da Designated Survivor, per chi ama le serie tv. Ha fatto il suo, colmato il vuoto lasciato dall’esonero di Igor Tudor in attesa dell’elezione del nuovo allenatore, ovvero Luciano Spalletti. Una vittoria abbastanza netta e convincente contro l’Udinese, formazione sempre ostica da affrontare tatticamente e tecnicamente. Anche perché difficilmente in Serie A scattano esoneri durante il turno infrasettimanale con poco tempo per prepararsi alla sfida. Brambilla se l’è cavata egregiamente, senza inventarsi nulla ma poggiando sulle indicazioni dello staff: “Sono stati due giorni intensi, abbiamo fatto un allenamento e la partita. La squadra era demoralizzata ma aveva voglia di reagire”, le sue parole dopo il match. I suoi hanno risposto, con una prestazione intensa e di qualità: “Non era facile per la squadra fare una partita di arrembaggio. Meritavamo il 2-0 e invece abbiamo subito il pari e poteva diventare una partita molto pericolosa. Il merito è dei ragazzi che sono entrati nel modo giusto nel secondo tempo”. Non era semplice nemmeno per lui scegliere l’undici titolare e per farlo si è fidato dello staff. C’era da badare al sodo, non proporre cose troppo complicate e arzigogolate. Lo scopo era portare a casa la sfida con una buona prestazione, mettendo gli uomini giusti al posto giusto. E’ andata: “Mi sono confrontato con lo staff che conosceva il gruppo e ho scelto la formazione in base al piano gara. Ho cercato di lavorare come in Next Gen ma il contesto Stadium è diverso”. Per Brambilla, inoltre, il piacere di ritrovare Kenan Yildiz: “Il suo talento è sopra la media, l’ho visto cresciuto dal punto di vista fisico e come consapevolezza”.

Ora Spalletti

E da oggi via al nuovo corso targato Luciano Spalletti. L’ex commissario tecnico della nazionale è pronto a firmare con la Juventus: accordi trovati ieri e pronti per essere formalizzati oggi. Nonostante le parole di rito, quasi di smentita, a margine della presentazione di un noto spot ‘chiunque arriverà alla Juventus troverà una squadra pronta e preparata’, Spalletti è in pectore il nuovo allenatore dei bianconeri. Non ci sono più dubbi. I colloqui tra le parti hanno portato a un sì fino a giugno 2026 più un rinnovo automatico in caso di Champions League. Per ora la cifra dovrebbe essere di circa due milioni fino a fine stagione, poi in caso di conferma ci sarà un ritocco. Si attendono solo i comunicati, vale anche per i giocatori che ieri hanno ricevuto la visita di John Elkann negli spogliatoi ma senza che venisse pronunciato il nome di Spalletti. Cauto, come sempre in questi casi, anche Giorgio Chiellini, ormai dirigente di punta del club: “Spalletti è un grande allenatore, ma dobbiamo aspettare e rispettare le parti in causa. Non ci sono ancora le firme”. Insomma, ancora qualche ora e Spalletti indosserà la tuta della Juventus per i primi allenamenti in vista del match con la Cremonese, che ormai rappresenta una mina vagante della Serie A dopo il successo di Genova e i 14 punti in classifica. Una prima prova del nove per i bianconeri e Spalletti, chiamato a rimettersi in gioco dopo la brutta esperienza in azzurro.

E Vlahovic che fa? Non ha ancora deciso

Il ritorno alla vittoria della Juventus è coinciso anche con il ritorno al gol di Dusan Vlahovic. Il numero nove ha segnato in avvio su rigore e si è ripreso l’attacco della Juve, con un Jonathan David ancora in ombra. Uno dei primi compiti di Spalletti sarà decretare il centravanti titolare, ben sapendo che la situazione contrattuale di Dusan è particolare e anche foriera di una possibile uscita a parametro zero. Vlahovic, però, non ha ancora deciso nulla: “Non so cosa può succedere, mai dire mai. Io sono concentrato sul presente e non ha molto senso parlare del futuro. Dobbiamo parlare di meno e giocare di più. Sono concentrato sul campo”, la risposta del centravanti. C’è stata invece una assunzione di responsabilità dei giocatori per l’esonero di Tudor. Vlahovic ha parlato chiaro: “Ci sentiamo responsabili, abbiamo cambiato tre allenatori in un anno e mezzo e dobbiamo capire dove sbagliamo noi. E’ colpa di tutti”, l’ammissione di Vlahovic. La prima risposta sul campo è arrivata con la vittoria sull’Udinese: “Dovevamo dare un segnale, ma se non lo facciamo anche nelle prossime partite non servirà a nulla. Ringrazio Tudor per quanto ha fatto”. In ogni caso, sono stati giorni difficili dopo tre sconfitte in fila: “Sì, ma ci siamo concentrati. Serviva subito pensare alla partita con l’Udinese e siamo contenti della vittoria”, la chiosa del centravanti. Ora l’ennesimo nuovo corso. Tocca a Spalletti. Primo test contro la Cremonese.

