Juve, non solo Kolo Muani, si tratta anche per Conceicao. In attacco si riapre David

Torino, 6 giugno 2025 – La ricerca di un attaccante, le trattative per avere uno sconto o condizioni favorevoli per confermare Conceicao e Kolo Muani. Juve a tutto tondo in questa fase di mercato che anticipa il mondiale per club (mancano meno di dieci giorni), ma prima servirà incasellare nell’organigramma il nuovo diesse, con Tognozzi che viaggia verso l’Arsenal e Bezhani promesso sposo come capo scout in bianconero. Insomma, sono giorni di grandi movimenti, trattative sotto traccia o alla luce del sole, una soprattutto: Jonathan David. Sfumato Osimhen, c’è l’Arabia, passato in secondo piano Rasmu Hojlund, c’è forte l’Inter, la dirigenza bianconera sta lavorando sulla punta in uscita dal Lille, che è anche in scadenza di contratto.

Operazione comunque onerosa

Potrebbe sembrare un parametro zero economico, e in parte lo è, ma non è del tutto vero. Jonathan David è tra i pezzi più pregiati del prossimo mercato, se non altro perché non si dovrà pagare il cartellino, sarebbe stato un costo elevato, e si può trattare direttamente con lui e il suo entourage. Questo non significa, però, che l’operazione non possa diventare comunque onerosa. La Juve lo segue, dopo che c’era stata una forte pista Napoli, oggi più fredda, ma trovare la quadra economica non sarà facile. Il giocatore è diventato di fatto un top player e come tale chiede un ingaggio importante, si parla di 7-8 milioni, che su un pluriennale impegnerebbero il bilancio Juve, ma c’è anche da considerare il capitolo commissioni. Non banale. E qui le richieste rischiano di diventare alte, non come pagare un cartellino, ma comunque importanti per le casse della Juventus: si parla di una richiesta di circa 20 milioni di euro. Insomma, facendo i conti della serva, considerando le commissioni e l’ingaggio al lordo, l’impegno della Juve per David rischia di salire verso i 60 milioni di euro complessivi. Intanto, ha parlato il giocatore a di The Athletic, negando un accordo con il Napoli e disegnando i contorni della sua futura squadra: Voglio un club ambizioso che vuole fare qualcosa di importante. Ovviamente mi piacerebbe combattere per vincere titoli. Voglio una squadra che sia competitiva, che abbia ambizione e un ottimo progetto sportivo".

Bazhani scout, Tognozzi verso l’Arsenal

La Juve deve inoltre completare il suo organigramma e le caselle potrebbero andare a dama nei prossimi giorni. Niente Tognozzi come capo scout, c’è forte l’Arsenal, così Comolli lavora al suo braccio destro Viktor Bezhani. La Juve, dunque, punta a ripartire da una coppia in forza al Tolosa, per cercare di cambiare metodologie e struttura nella ricerca dei nuovi talenti. Come direttore sportivo, invece, resta in pole position Frederic Massara, che andrebbe ad affiancare Comolli e Chiellini nella struttura societaria per l’area tecnica.

Si cerca lo sconto per Conceicao

Da un lato rifondare, cambiare diverse cose per rinascere e tornare a vincere, ma dall’altro anche la necessità di confermare una ossatura. Igor Tudor, ad esempio, farà il mondiale per club e oggi le sue quotazioni sono in rialzo per la permanenza, a meno di disastri negli Stati Uniti, e dell’attuale rosa si lavora a una doppia conferma: Kolo Muani e Conceicao. Sul francese, intanto, c’è la permanenza per il mondiale per club e successivamente si tratterà per il rinnovo del prestito. La Juve non intende pagare il riscatto ora, il Psg con Luis Enrique non lo considera un perno del progetto, e ha proposto un prestito bis per poi riparlarne nel 2026, magari con un obbligo di riscatto. Diversa la situazione di Francisco Conceicao. Il portoghese, che era partito a mille salvo poi calare, si è ben comportato in nazionale e la Juve vorrebbe averlo a disposizione per la prossima stagione. Il riscatto è fissato a 30 milioni di euro, cifra che la Juve vorrebbe risparmiare in parte e destinarla altrove, per un mercato in entrata che si preannuncia scoppiettante. Da capire se i portoghesi apriranno a uno sconto. In difesa, invece, attenzione a Federico Gatti. In ballo c’è una trattativa per il rinnovo con adeguamento, per ora c’è distanza tra le parti, così il Napoli si è inserito su espressa richiesta di Antonio Conte…

Rampulla: “Serviva ripartire da Conte”

In ambiente Juve c’è chi ancora è rimasto scottato dal no di Conte. Il tecnico salentino, da molti, era visto come l’uomo giusto per riportare la Juve in alto, ma De Laurentiis lo ha convinto a restare questo ha complicato i piani di John Elkann. Della situazione ne ha parlato l’ex Michelangelo Rampulla a Tuttojuve: "Sono deluso dal fatto che non sia tornato alla Juve: è un top coach, bisognava ripartire da lui perché è uno dei migliori in circolazione. Ha un contratto con il Napoli e presumo non abbia potuto lasciare anzitempo il club partenopeo. Società? Vedo molta confusione, darei più potere a Chiellini, non conosco Comolli", il suo parere. Ora, invece, quasi certamente si proseguirà con Tudor, che ha salvato la stagione 2025 ottenendo il quarto posto e la qualificazione in Champions League. Non era scontato né banale: "Tudor a me piace perché è stato nella Juve e conosce bene alcune dinamiche di questo ambiente – ancora Rampulla - Sono convinto però che in alcune squadre serva un tecnico esperto di un certo livello, sotto questo aspetto Mancini andrebbe bene. L'ex ct azzurro però non è amato dai tifosi della Juve, di questo sono certo”. Insomma, fiducia in Tudor e per Rampulla non avrebbe senso portarlo al mondiale per poi esonerarlo: "Igor può fare bene e credo alla fine si andrà avanti con lui. Non avrebbe senso fargli dirigere la squadra al Mondiale per Club e poi esoneralo per prendere un altro tecnico”.

