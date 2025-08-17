Juve, buona anche l’ultima. Con la Dea una vittoria di livello. Tudor: “Cose positive"

Torino, 17 agosto 2025 – La Juve si candida. Per cosa di preciso è ancora presto per dirlo, ma per essere tra le protagoniste della stagione sicuramente sì. Il ciclo di amichevoli estive, dopo la bella vittoria di Dortmund, si è concluso con quella di Bergamo, sempre per due a uno e con la perla in rovesciata di Jonathan David e il raddoppio di Dusan Vlahovic, l’uomo inviso allo Stadium ma che per ora resta bianconero in attesa di possibili sviluppi di mercato. E’ soddisfatto Igo Tudor delle due recenti vittorie, soprattutto di quella di Bergamo che ha rappresentato un test vero in vista del debutto di domenica allo Stadium contro il Parma. E su Vlahovic il tecnico non ha voluto parlare di mercato.

Tudor: “Mi sono piaciute tante cose”

I centravanti in gol. In attesa di Kolo Muani, la personalità di squadra si è vista fin dal primo minuto e le prime punte hanno mandato altri segnali incoraggianti. Una Juve aggressiva e intensa: vincere, anche in amichevole, aiuta a vincere. L'ultima prova generale prima del via è andata bene e il tecnico è soddisfatto: "Mi sono piaciute tante cose, ho visto tanti aspetti positivi e contro l'Atalanta non è mai facile giocare", il commento di Tudor che ha visto la sua squadra esprimersi bene in entrambe le fasi di gioco. In gol Jonathan David, pregevole rovesciata, e un test attendibile contro un difensore roccioso come Hien: "Contro l'Atalanta devi sempre essere forte nei duelli e giocare contro Hien è dura. Ho detto a Jonathan 'benvenuto nel calcio italiano'. Ha dato tutto ed è un generoso". In rete pure Dusan Vlahovic, che aveva segnato contro la Next Gen, tra i fischi, e si è ripetuto a Bergamo. Ma Tudor non vuole parlare di mercato: "Di mercato non parlo, Dusan mi è piaciuto, ha dato una mano e resta un giocatore della Juventus". Il mercato, ne parliamo noi, non si sblocca. La Premier è timida e fredda su Dusan, il Milan attende di capire se può esserci una condizione favorevole per ingaggio e cartellino, così il giocatore resta a disposizione con il suo emolumento monstre. Tutto si chiarirà nell'ultima settimana di mercato. Infine, le griglie di partenza. A Tudor interessano poco e per ora la Juve viene messa un gradino sotto Napoli e Inter. Non importa, sarà sempre il campo a parlare: "Non mi interessa tanto la griglia di partenza, io voglio vedere una bella squadra sotto tutti i punti di vista e con la voglia di combattere. Il campo dice sempre la verità e noi siamo determinati a fare una bella stagione". E adesso si parte per davvero. Alla prima giornata il Parma, che vuole alzare il suo livello d'ambizione dopo la sofferta salvezza dell'anno scorso. Primo test interessante di campionato allo Stadium che per la Juve dovrà tornare fortino inespugnabile.