Juve fuori dal Mondiale, Comolli: “Frustrazione. Mercato? Vogliamo tornare a vincere”

Bologna, 2 luglio 2025 – Juve fuori dal Mondiale per club. Anche l’ultima italiana saluta la nuova competizione Fifa, discutibile per organizzazione, caldo e posizione di calendario, e ora ci si potrà concentrare sulla nuova stagione dopo un po’ di riposo, dato che fino a luglio si è scesi in campo e il 23 agosto inizia il campionato. Chi non potrà riposare è invece la dirigenza, chiamata ad allestire una rosa competitiva per riportare al Juve in lotta per i trofei. Oggi la grossa mole di lavoro è sull’attacco. David è a un passo, ma l’obiettivo è provare a fare un altro centravanti con i nomi di Osimhen e Retegui in ballo. A quel punto a rischio ci sarebbe Randal Kolo Muani.

Comolli: “Un po’ di frustrazione. Ora imparare di nuovo a vincere”

Una buona Juve contro il Real Madrid, sicuramente una versione migliore rispetto a quanto visto contro il Manchester City. Sconfitta dolorosa, perché c’era la sensazione di potercela fare e un po’ di rammarico è presente in casa bianconera. Per non dire frustrazione, termine lanciato da Comolli a Dazn a margine del match: “C’è un po’ di frustrazione, pensavo ci fosse l’opportunità di vincere ma credo che tutti abbiano imparato molto da questa esperienza – le sue parole – Adesso bisogna continuare a lavorare, perché siamo all’inizio di un percorso di apprendimento e abbiamo imparato molto contro avversari di livello alto. In generale siamo abbastanza contenti”. Igor Tudor ha invece parlato di rammarico. Il tecnico ha visto i suoi dare tutto e alla fine la squadra era molto stanca: “La brutta sensazione è dovuta alla sconfitta, che ci ha lasciato rammarico, però sono contento di quello che i ragazzi hanno dato in campo contro un grande avversario. Hanno messo tutto quello che avevano”. Ora, vacanza per tutti.

Il mercato. David, sì. Kolo Muani rischia?

Il direttore generale Comolli non ha invece voluto rispondere alle domande di mercato, soprattutto a quella più spinosa che corrisponde al nome di Dusan Vlahovic. L’obiettivo, in ogni caso, è costruire una Juve competitiva con la missione di tornare in lotta per i trofei. Questo il punto del dirigente: “Non è il momento di parlare di Vlahovic, eravamo concentrati sulla partita e adesso ci sarà tempo per lavorare sul mercato – la sua risposta – Dobbiamo imparare a vincere di nuovo e non pensare solo ai singoli calciatori. L’obiettivo è migliorare la squadra e riportare il club in una posizione per vincere e dobbiamo assolutamente garantire ai tifosi il nostro massimo impegno per perseguire questo scopo”. La situazione di Dusan Vlahovic è oltremodo delicata. Contratto in scadenza nel 2026 a 12 milioni l’anno, cifra che la Juve vuole abbattere o eliminare a bilancio e che nessuno, altrove, sembra poter garantire al centravanti. Anche il Milan è arenato su questo fronte e la situazione di stallo rischia di protrarsi fino al 2026 con l’uscita a parametro zero. Un problema per la Juve che pensa di inserire due centravanti. Quello più vicino è senza dubbio Jonathan David. La punta canadese ha raggiunto un accordo con il club bianconero su ingaggio e durata contrattuale e ora si sta lavorando ai dettagli per chiudere la partita. Svincolato dal Lille, David dovrebbe essere il primo rinforzo offensivo. Ma attenzione, perché potrebbero essere due. Contatti aperti con Victor Osimhen, su cui balla una valutazione per l’Italia da 80 milioni di euro e trattare con il Napoli non sarà facile. Prima, però, c’è da trovare un accordo con l’entourage sull’ingaggio dato che il nigeriano potrebbe chiedere una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Qualora non si riuscisse a chiudere con Osimhen, la Juve potrebbe dirottare le sue attenzioni su Mateo Retegui dell’Atalanta. Tuttavia, con Vlahovic in rosa non sarebbe possibile intervenire ulteriormente e ora l’altra domanda è: se arrivassero due centravanti con Kolo Muani che succederebbe? Il Psg, per ora, non concede sconti e la trattativa per il rinnovo del prestito non è decollata: il rischio di perderlo c’è.

L’avvocato Paniz: “Auspicavo le partenze di Motta e Giuntoli”

Nel mondo del tifo bianconero c'è invece soddisfazione per il ribaltone dirigenziale e tecnico avvenuto nelle ultime settimane, Via Motta e Giuntoli, dentro Tudor e Comolli, e anche l'avvocato Maurizio Paniz si è detto soddisfatto, con un auspicio: un ruolo rilevante per Giorgio Chiellini. Così l'avvocato a Fuori di Juve come riportato da tuttojuve: "Serve pazienza e fiducia, auspicavo le partenze di Motta e Giuntoli e ora bisogna riequilibrare – il suo commento – Ora sul mercato, prima di ogni discorso tecnico, serve partire dai comportanti e dalle qualità morali dei calciatori. E' fondamentale per ricreare lo spogliatoio". Fiducia anche in Damien Comolli, che a Paniz ricorda la figura di Blanc, ex dirigente Juve: "Mi fa pensare a lui e ne parlano tutti bene, ha molta esperienza e riesce a interagire a tutti i livelli. Sarà il tempo a dirci se riuscirà a incidere nel mondo juventino", l'opinione di Paniz. L'avvocato, però, auspica una ascesa sempre più profonda di Giorgio Chiellini nell'organigramma aziendale: "Non so se la presenza di Comolli sarà lunga, vedo dentro la società figure in grado di progredire e su tutti c'è Giorgio Chiellini. Merita un ruolo di vertice e penso lo avrà". Ora, palla al mercato. David vicinissimo, a parametro zero, Osimhen il sogno ma Vlahovic è un freno. Poi, via agli innesti in difesa per affiancare i rientri di Cabal e Bremer. La Juve vuole tornare protagonista in Italia e in Europa.