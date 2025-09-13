Juve-Inter, la sfida a colpi di bilancio: il sorpasso nerazzurro nei ricavi

Torino, 13 settembre 2025 – Poche ore e il derby d’Italia scriverà un’altra pagina della sua lunghissima storia. Sul campo. Ma quella che, a ragione, è ritenuta la ’madre di tutte le partite’, da sempre rappresenta qualcosa che va oltre la rivalità sportiva e le questioni di campanile. E’ anche anche la sfida tra due delle realtà economiche più importanti della nostra serie A in termini di ricavi, costi e (purtroppo) anche indebitamento.

Insomma, un big match dei ’conti’, osservando l’andamento dei fatturati delle due società negli ultimi 20 anni. Che vanno divisi in tre blocchi.

In un confronto neppure troppo ipotetico che prende in considerazione le stagioni che vanno dal 2004/05 al 2024/25 (dati non ancora ufficiale per quel che riguarda il bilancio chiuso al 30 giugno) si può subito notare che fino al 2011/12 i ricavi sono stati relativamente simili, con i nerazzurri che hanno superato la Juventus in alcune stagioni, in particolare nel 2009/10 e 2010/11, oltre che nel 2006/07. Questo anche in conseguenza del fatto che si era nel post-Calciopoli e i bianconeri erano stati retrocessi per una stagione in serie B.

Comunque il divario fra i due club era stato ’contenuto’, visti i ricavi per 221 milioni dell’Inter rispetto ai 187 milioni dei torinesi.

Dal 2012/13 al 2020/21, invece, la Juventus ha fatto registrare un trend assolutamente positivo, con ricavi nettamente superiori, e questo non solo grazie ai successi sul campo e agli scudetti di Conte e Allegri, ma soprattutto per la ’spinta’ ricevuta dal nuovo stadio. Il picco, dal punto di vista delle differenze, nel 2018/19: con i 621 milioni di ricavi la Juventus registrò oltre 200 milioni in più rispetto all’Inter (fermatasi a 417 milioni).

Dal 2021/22 (stagione post-Covid) la Beneamata ha cominciato progressivamente a ridurre il distacco e nel 2023/24 ha superato la rivale, che nel frattempo aveva mancato la partecipazione alle coppe europee.

Non poco hanno influito pure le plusvalenze legate alle cessioni di Onana e Brozovic, oltre alle ricche entrate da diritti tv legati alla Champions League. La Juventus, invece, ha continuato a comandare su un altro fronte dei ricavi, quelli commerciali (160,5 milioni rispetto ai 112 milioni dei nerazzurri).

Il prossimo 19 settembre , a Torino, i conti legati all’esercizio che si è chiuso lo scorso 30 giugno, saranno approvati dal Consiglio di amministrazione. L’ultimo dato ufficiale racconta che la Vecchia Signora ha chiuso il primo semestre in utile di 17 milioni di euro.

Per quel che riguarda l’Inter, il bilancio dovrebbe riportare un utile netto stimato tra i +20 e i +25 milioni. Una svolta.

A rendere possibile questo obiettivo è stata certamente la cavalcata in Champions. Quest’ultima ha infatti portato ricavi che sfiorano i 200 milioni tra market pool e incassi dal botteghino. Dunque, per bianconeri e nerazzurri i ricavi negli ultimi quattro lustri sono cresciuti (quasi del 150% per l’Inter) ma in particolar modo per i milanesi pesano ancora i debiti: se è vero che il passaggio da Suning a Oaktree ha alleggerito il carico “passivo”, rimuovendo i 395 milioni di euro di debito contratto da Zhang col fondo Usa, l’indebitamento lordo del club nel 2024 era ancora superiore ai 700 milioni. Il fattore principale è rappresentato dal bond da 415 milioni (ora in rifinanziamento).

Insomma, i ricavi sono confortanti, ma i numeri dicono che i conti di entrambe le società negli ultimi anni sono stati in rosso: la Juventus è arrivata ad accumulare un passivo totale di -862 milioni e ci sono voluti tre aumenti di capitale e anche per l’Inter la strada è ancora lunga.