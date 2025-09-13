Juve-Inter, gol e spettacolo, ma Chivu recrimina: Dovevamo capire i momenti della partita

Torino, 13 settembre 2025 – Una partita pazza, come spesso è successo nei Juventus-Inter della storia e che forse qualsiasi tifoso dello Stadium avrebbe sognato così. Un 4-3 in salsa Italia-Germania, griffato negli ultimi minuti da Khephren Thuram e Vasilije Adzic, il match winner con il bolide finale che ha spento i nerazzurri ed esaltato i bianconeri. Ma si sa, quando c’è spettacolo significa anche ci sono errori difensivi, e su questi può recriminare l’Inter, capace di rimontare due volte e di andare addirittura avanti. Non è bastato. Sulla gestione c'è molto da lavorare.

Chivu non ci sta: "Dobbiamo gestire meglio i momenti"

Soddisfatto della prestazione, non del risultato e della gestione. L'Inter ha giocato bene, ha rimontato due volte ed è anche andata avanti fino a cinque dalla fine, poi i due gol finali della Juve, evitabilissimi con un pizzico di lucidità in più. Su questo si è soffermato il tecnico nerazzurro Christian Chivu nel post partita: "Abbiamo fatto una grande prestazione – le sue parole – Siamo andati sotto due volte ma l'avevamo ribaltata, purtroppo siamo mancati nella comprensione del momento. Serviva lucidità negli ultimi dieci minuti, gestire meglio la situazione e la Juve, quando era in difficoltà, non si è mai vergognata di buttare palla in tribuna". Bene la mentalità per l'Inter di Chivu, ma c'è rammarico perché dopo una bella partita a livello tecnico la squadra torna con zero punti a Milano: "Siamo venuti a fare la partita senza accontentarci, ma dentro una partita c'è anche da gestire, comprendere i momenti, soprattutto dopo che hai speso tanto per rimontare. E' una questione di abitudine, miglioreremo. Andiamo avanti anche se c'è il rammarico di non aver vinto". In casa Juve, invece, grande euforia e grande gioia, soprattutto per il match winner Vasilije Adzic, la mossa a sorpresa di Tudor che si è rivelata vincente. Una botta assurda da fuori per il 4-3 finale: "E' un sogno giocare e fare un gol così importante – la sua emozione a Dazn – Adesso dobbiamo continuare a lavorare ogni giorno e sono sicuro che lotteremo per lo Scudetto. Sono molto contento, voglio ringraziare i compagni e lo staff che mi ha dato fiducia". Tra i bianconeri, inoltre, grande rispetto da parte di Igor Tudor nei confronti dell'avversario battuto. Il tecnico bianconero ha ammesso che forse il pari sarebbe stato il risultato più giusto: "E' stata una partita pazzesca e strana, ma siamo felici – la sua risposta – L'Inter ha una qualità enorme, di livello mondiale, ma noi avevamo voglia. Non so se la vittoria è meritata, forse era più giusto il pari". A decidere tutto la mossa vincente con la scelta di mettere Vasilije Adzic: "E' un ragazzo su cui lavoriamo da tanto tempo ed è forte. Abbiamo un po' cambiato le sue abitudini e lui si è messo a disposizione con grande voglia e qualità. Stava bene e lo abbiamo buttato dentro. Questo gol deve dargli ancora più motivazione".