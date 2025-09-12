Juve-Inter, probabili formazioni: Chivu con Calhanoglu, Tudor con David

Torino, 12 settembre 2025 – E’ già un primo spartiacque. Juve-Inter è il big match della terza giornata di campionato e vale un piccolo pezzettino di Scudetto. Certo, è prestissimo, ma inizia il calcio di settembre e significa fine del calcio di agosto, quello più strano e indecifrabile. Juve-Inter è una classicissima, a volte anche piena di polemiche, sicuramente intrisa di rivalità ma in questo 2025 anche di ripartenze. I nerazzurri hanno un nuovo allenatore, Christian Chivu al posto del partente Simone Inzaghi, i bianconeri il tecnico l’hanno cambiato l’anno scorso dopo la delusione Thiago Motta e con Igor Tudor è tornata la juventinità colma di dna. Partita importante, dunque, forse un po’ di più per l’Inter che è reduce dalla sconfitta interna con l’Udinese e rischia di piombare già a meno sei dalla vetta. La Juve, invece, cerca continuità e consapevolezza dopo due vittorie consecutive. Sarà anche la sfida tra i bomber, Lautaro da una parte, il neo arrivato David dall’altra. Insomma, grande spettacolo.

Probabili

Moduli simili ma non speculari, partendo dalla difesa fronte dispari. Nella Juve fuori il neo acquisto Edon Zhegrova, gli serve tempo, e forse Francisco Conceicao, così Tudor dovrebbe affidarsi a Koopmeiners e Yildiz alle spalle di Jonathan David. In mezzo, Thuram e Locatelli sono inamovibili, mentre sugli esterni Tudor dovrà inventarsi qualcosa stante l’assenza di Andrea Cambiaso per squalifica. Chance per Joao Mario e Kostic. Dietro, Bremer a guidare il reparto con Gatti e Kelly al fianco. Nell’Inter pronto il debutto di Akanji in difesa, assieme ad Acerbi e Bastoni, poi scelte tradizionali a centrocampo con Dimarco e Dumfries in fascia, Calhanoglu perno centralie, Barella e Mkhitaryan mezze ali. In avanti, manco a dirlo, la Thu-La. JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Joao Mario, Thuram, Locatelli, Kostic; Koopmeiners, Yildiz; David. All. Tudor INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu

Precedenti

Sono ben 240 i precedenti totali tra Inter e Juventus con 70 vittorie interiste, 60 pareggi e 110 vittorie juventine. Il primo precedente risale al 7 ottobre 1923, nell’allora Prima Divisione Nazionale, con la vittoria dei bianconeri per 2-0, mentre la prima vittoria nerazzurra è del 16 gennaio 1927 con il tre a zero di Milano. Considerando le sole partite a Torino, i precedenti sono 119 con ben 76 successi della Juve, 24 pareggi e solo 19 vittorie dell’Inter. Infatti, i nerazzurri hanno vinto solo una delle ultime sei partite di Serie A contro la Juve (1-0 il 4 febbraio 2024, con un’autorete di Federico Gatti) e in generale, quella dei bianconeri è la formazione che ha sconfitto più volte i nerazzurri nella competizione (88). Anche in periodo recente bianconeri premiati. La Juventus è infatti rimasta in battuta in 11 delle ultime 12 partite allo Stadium contro l’Inter e l’unico successo è datato 3 aprile 2022 per 0-1 con rigore di Hakan Calhanoglu. L’anno scorso vittoria Juve allo Stadium, c’era Thiago Motta in panchina, con gol a un quarto d’ora dalla fine di Francisco Conceicao.

Le parole di Tudor e Akanji

Non è una partita normale Juve-Inter. Mai banale, mai scontata, mai senza polemiche. Igor Tudor la conosce bene, l’ha vissuta da calciatore e ora, per la prima volta, la sperimenterà da capo allenatore dei bianconeri. Il tecnico juventino è carico, questo il suo messaggio all’ambiente ai microfoni di Dazn: “E’ una partita che vale più di tre punti ed è più facile preparare sfide del genere – il suo commento – L’Inter è una grande squadra, con giocatori esperti ma noi ci giochiamo le nostre carte e andremo in campo con i nostri punti di forza. Alla fine vedremo chi sarà più bravo”. Ma il messaggio vero Tudor lo ha voluto mandare alla domanda ‘la Juve è da Scudetto’’. Ecco la risposta: “Questa squadra può lottare per vincerlo, ho fatto un paio di riunioni a inizio stagione e ho parlato proprio di questo e degli obiettivi. Poi adesso chiudo la porta non ne parlo più per tutta la stagione”. In casa Inter, invece, ha parlato Manuel Akanji, difensore ormai di esperienza e che dovrà a dare all’Inter un tocco di qualità in più in difesa dopo l’uscita di Benjamin Pavard: “Ho scelto l’Inter perché è uno dei migliori club d’Europa e quando giochi per questa squadra vuoi vincere il campionato ogni anno. Senza dimenticare la Champions”, la carica del difensore. Per Akanji anche il necessario adattamento al calcio italiano, notoriamente più tattico che altrove: “Mi sembra molto tattico, si gioca in maniera complessa e dovrò lottare un po’ con il mio stile di gioco”, la risposta del difensore.

Dove vederla in tv

Il big match tra Juventus e Inter si giocherà sabato 13 settembre allo Stadium di Torino con calcio d'inizio alle ore 18. La diretta esclusiva è affidata alla piattaforma a pagamento Dazn con telecronaca di Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini. Per vedere Dazn si può utilizzare l'app da smart tv, dalla sezione app di Sky Q o da pc scaricandola. In tv Dazn è visibile anche su Amazon Firestick, Google Chrmocast o Timvisione Box. Per gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento anche a Dazn1 la partita sarà in diretta anche sul canale 214. Tutto pronto, dunque, per il primo derby d'Italia della stagione. Juve-Inter è già importante anche se solo alla terza giornata. Ora la palla passa al campo. Non si scherza più.