JUVE NEXT GEN. Dopo la vittoria con la prima squadra mister Brambilla torna in panchina

Il ritorno di Alvin Okoro al Benelli è in dubbio. L’attaccante classe 2005, protagonista nella Vis della scorsa stagione, non è stato infatti a disposizione dei bianconeri negli ultimi due incontri a causa di una contusione al piede. Il suo reintegro appare dunque difficile.

Nella Juve rientrerà invece mister Massimo Brambilla. Dopo l’esperienza vincente in prima squadra contro l’udinese, il tecnico è chiamato a risollevare una compagine, quella bianconera, reduce da cinque sconfitte nelle ultime sei gare.

La Juve infatti dopo i ko contro Sambenedettese, Ravenna e Campobasso era riuscita a riscattarsi a Rimini, per poi tornare a perdere nell’ultima di campionato contro il Pontedera. Mercoledì anche il secondo turno di Coppa Italia non ha sorriso ai bianconeri, eliminati ai rigori dal Renate dopo l’1 a 1 raccimolato nei tempi regolamentari da una formazione rivisitata dal turnover.

A dirigere la gara del Benelli sarà Mattia Nigro di Prato. Alessandro Rastelli di Ostia Lido il primo assistente, Giampaolo Jorgji di Albano Laziale il secondo. Il quarto uomo sarà Enrico Eremitaggio di Ancona, l’ operatore al FVS Davide Merciari di Rimini.

