Nuovo allenatore Juve: da Spalletti a Motta e Palladino, chi sono i possibili sostituti di Tudor

Torino, 27 ottobre 2025 – Per definire la momentanea crisi della Juventus occorre partire dai numeri. Sono eloquenti. Otto partite senza vittorie (cinque pari e tre sconfitte), striscia più lunga a digiuno dal 2009, c’era Claudio Ranieri, e ben 394 minuti di gioco senza gol segnati. Eguagliato anche il record poco edificante di Gigi Maifredi nel 1991. Insomma, tre sconfitte in fila in cui non ha funzionato nulla, partendo da Como, con una prestazione rivedibile, passando da Madrid e Roma, altre due scoppole seppur con occasioni sprecate, ma in generale una squadra che non vince da metà settembre con l’incredibile rimonta contro l’Inter. Incredibile perché pure quella sembrava una sconfitta certificata fino al convulso finale.

Alla fine la dirigenza ha deciso: basta così. Tudor esonerato. Il croato ha salvato capra e cavoli l’anno scorso, subentrando a Motta, ma in questa stagione non ha trovato la rotta necessaria, fino alla decisione estrema presa dalla società in seguito al passo falso di Roma.

Igor Tudor esonerato dalla Juventus

I possibili sostituti: Raffaele Palladino in pole position

La settimana da tre trasferte si è chiusa come peggio non poteva per la Juventus. Tre sconfitte in fila, maturate in maniera diversa ma comunque con uno zero in classifica che ha pesato sul futuro di Igor Tudor. Il filotto negativo ha sancito il cambio di rotta e mercoledì contro l’Udinese andrà in panchina Massimo Brambilla, l’allenatore della Next Gen. Niente da fare per il croato, bravo a salvare la scorsa stagione ma forse mai pienamente in sella in questa, dove l’estate era iniziata con le voci di un possibile ritorno di Antonio Conte. Il no del tecnico salentino, forse, ha stravolto i piani e la conferma verso Tudor non è stata sorretta da un mercato efficace. Il tutto si è tradotto in una crisi autunnale quasi senza precedenti. Ora la Juve dovrà prendere un nuovo tecnico per provare subito a invertire il trend e non compromettere pure il 2025/2026.

Troppo chiara la china fino a qui, con otto partite senza vincere e 394 minuti senza gol: Comolli e Modesto hanno ordinato una sostituzione immediata, come di rado si era visto nella secolare storia della Juve. Ora è caccia al sostituto. Si parte dal più costoso, ma sempre specialista quando si tratta di portare un club all’obiettivo fissato dalla società: Luciano Spalletti. Reduce dallo Scudetto di Napoli, ma anche dal fallimento azzurro, Big Luciano potrebbe rimettersi in gioco a Torino, anche se per costi non è di certo quello più economico e per la Juve sarebbe un salasso dopo l’esonero costosissimo di Motta, a cui aggiungere quello di Tudor, che comunque ha contratto biennale dopo la conferma estiva. Costoso anche Roberto Mancini, pronto a rituffarsi in un club dopo le esperienze con l’Italia e l’Arabia Saudita.

Raffaele Palladino è il candidato numero uno a sostituire Igor Tudor

Più economico sarebbe Raffaele Palladino, reduce da una annata a Firenze concreta e pragmatica con il ritorno in Europa e, viste le lune che al Franchi ultimamente hanno smosso l’ambiente nei confronti di Pioli e la società, non è stato un risultato scontato. Inoltre, conosce l’ambiente Juve, le sue dinamiche, le sue pressioni e dopo l’esperienza a Firenze potrebbe già essere temprato per subentrare in una situazione difficile.

A oggi è lui il favorito numero uno. Il quarto nome, invece, sarebbe clamoroso. Thiago Motta è stato esonerato l’anno scorso dopo una sequenza di sconfitte di proporzioni dure, ma oggi il suo operato potrebbe anche essere rivalutato date le difficoltà dell’ultimo mese e mezzo. Circola anche il suo nome per un ritorno incredibile pochi mesi dopo essere stato cacciato. Non è in pole position, ovviamente, ma ogni pista in questo momento non va scartata. Ci sono, però, anche i profili internazionali. Occhio a Edin Terzic, ex Borussia Dortmund, e ciclicamente torna in auge pure il nome del grande ex Zinedine Zidane, che non allena dal 2021 quando era in sella al Real Madrid. In questa fase, però, la Juve sembra preferire la pista italiana.

Del Piero: “Non è un problema di allenatore”

Mentre in società si è deciso di interrompere il rapporto con Igor Tudor, un grande ex come Alex Del Piero pensa che i problemi della Juve attuali siano più strutturali e non inerenti al solo allenatore. A Sky, ieri sera, Pinturicchio ha voluto fare una analisi più approfondita della situazione, assolvendo per ora il lavoro del tecnico: “Non credo a Tudor in confusione, lo conosco come calciatore e persona e ci ho parlato a Madrid e non credo sia un problema di allenatore. E’ tutto più complesso di così – le sue parole – Io guardo a come è strutturata la società e comunque la squadra tra Madrid e Roma non ha demeritato. La vera brutta prestazione è stata a Como”.

Lì, effettivamente, si è vista una Juventus troppo spenta per essere vera, mentre nelle due capitali qualcosa come prestazione si è vista: “Non penso che con un altro allenatore questa Juve possa vincere il campionato. Il problema è più ampio. Al di là di due o tre elementi che hanno dato continuità, a questa Juve mancano undici titolari. Yildiz e Thuram hanno fatto bene, ma gli altri fanno fatica. Non c’è qualcuno che dici ‘questo deve giocare sempre’. Quando ruoti gli effettivi fai fatica”. Insomma, non è Tudor il solo problema. Del Piero chiosa così: “Non puoi incolpare solo l’allenatore. Tutti in Serie A hanno 8 o 9 giocatori titolarissimi…”. E’ arrivato dunque l’esonero, per un cambio repentino, come quasi mai la Juve ha fatto nella sua lunga storia. Prima prova del nove mercoledì allo Stadium contro l’Udinese. Prima toccherà a Brambilla, poi all’effettivo sostituto di Tudor. Leggi anche - Juve, con Tudor è finita: Igor esonerato dopo il ko di Roma