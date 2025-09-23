Juve, Rocchi conferma: “Non era rigore a Verona, ma non esageriamo”

Bologna, 23 settembre 2025 – Adesso è tutto più chiaro. Il designatore Aia Gianluca Rocchi ha fatto luce sui due episodi contestati al Bentegodi durante Verona-Juve: aveva ragione Tudor. Non c’era il rigore per il tocco di braccio di Joao Mario e c’era l’espulsione per la condotta violenta di Orban su Gatti. Brutta prestazione, dunque, sia dell’arbitro Rapuano che del Var Aureliano, ma al tempo stesso il designatore ha chiesto maggior collaborazione agli allenatori per limitare le proteste eccessive che spesso si sentono nei post partita. E Igor Tudor ci era andato giù duro: decisione vergognose di chi non ha mai giocato a calcio.

Rocchi ammette: “Due errori, ma non esageriamo”

L’occasione per fare il punto della situazione è stata, come ogni settimana, Open Var su Dazn. Al Bentegodi, di fatto, un mezzo disastro. Si è partiti dal rigore concesso per fallo di mano di Joao Mario, peraltro non assegnato in presa diretta da Rapuano ma indirizzato dal Var Aureliano, che lo aveva paragonato immediatamente al fallo di Hien in Atalanta-Udinese dell'anno scorso. In questo caso, duplice errore: "La decisione non è corretta, per noi non è calcio di rigore – le parole di Rocchi –. Ciò che rende non punibile questo tipo di episodi è la dinamica, sicuramente c’è un discorso di contatto, braccio e non spalla, ma per noi questa decisione è errata perché il giocatore va per colpire di testa e la palla gli finisce su un braccio che è in posizione naturale dato che sta scendendo da un salto”.

Aureliano, nell’analisi al monitor, ha sbagliato anche il riferimento ad Atalanta-Udinese di un anno fa, con il tocco di Hien non sanzionato ma che Rocchi aveva giudicato da rigore: “E’ stato sbagliato rifarsi a quell’episodio perché Hien fa un extramovimento verso la palla mentre Joao Mario va per colpire di testa e la palla sbatte su un braccio in posizione naturale”. L’altro grave errore è arrivato sulla mancata espulsione di Orban. L’attaccante del Verona va a cercare Gatti senza guardare il pallone, ma sia Rapuano che Aureliano lo hanno valutato da giallo. Rocchi ha ammesso anche qui una mancanza: “In questo caso il provvedimento corretto era il cartellino rosso, perché il giocatore guarda l’avversario ed è un motivo che doveva accendere la lampadina. È una decisione da prendere in campo, poi eventualmente al monitor. In questo caso devo dire che i due al Var hanno liquidato l’episodio con troppa velocità. Andava analizzato meglio. E’ un on field review mancante”.

Ammessi gli errori, però, il designatore ha chiesto massima collaborazione ad allenatori e giocatori nelle proteste. Basta esternazioni eccessive: “Io non discuto mai sulle proteste degli allenatori, e Tudor qui ha ragione tanto per esser chiari, ma dico sempre di utilizzare termini corretti quando si finisce la partita – ancora Rocchi – I termini eccessivi non ci fanno impazzire e non fanno bene a nessuno, siamo qua ad ammettere i nostri errori e chiedo sempre massima collaborazione, Vieira ha subito un rigore allo scadere, è stato espulso, ma nel post partita ha avuto un comportamento collaborativo”.

Infine, le sospensioni. Nei giorni scorsi si è parlato di ‘retrocessione’ di Rapuano in B e di sospensione di Aureliano, ma anche in questo caso Rocchi ha fatto chiarezza: “Siamo sempre molto severi e qui la prestazione non è stata positiva, ma noi sospendiamo arbitri solo per questioni disciplinari e mai tecniche. E’ chiaro che se ho dieci ragazzi che hanno fatto bene la settimana scorsa li schiero e li confermo e magari altri rimangono a riposo. Ma non voglio mai sentire parlare di sospensione. Presto li rivedremo in campo”.