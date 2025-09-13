La Reggiana riparte con uno 0-0 a Castellammare di Stabia: super Motta

Reggio Emilia, 13 settembre 2025 – Dopo la sosta nazionali la Reggiana riparte con un pareggio che è prezioso per come è andata la gara: 0-0 sul sintetico del “Menti” di Castellammare di Stabia. La Juve ha fatto la partita, coi granata che si sono chiusi praticamente per tutto il tempo ripartendo poche volte e non in maniera troppo brillante. Ottimi il baby Motta, autore di due-tre parate salva risultato, così come Rozzio, solido e provvidenziale.

Le migliori occasioni tutte delle vespe: nel primo tempo Motta smanaccia un cross velenoso di Carissoni, e poi, al 38’, dice no a Piscopo. Nella ripresa, al 55’, la parata più bella, con un gran tuffo su girata di Gabrielloni.

L’unico sussulto granata all’ora di gioco: Gondo lavora una palla per Rover, che da posizione invitante calcia forte ma alto. Al minuto 80 l’ultimo brivido: Marras mura sulla linea Mannini, e poi Motta dice di no due volte ancora a Gabrielloni.

Prossimo appuntamento: sabato a Reggio, alle ore 15, arriverà il Catanzaro per la quarta giornata.

Il tabellino

JUVE STABIA-REGGIANA 0-0

JUVE STABIA (3-4-2-1): Confente; Ruggero, Giorgini, Stabile (33’st Varnier); Carissoni, Leone (14’st Mannini), Correia, Cacciamani (14’st Pierobon); Mosti, Piscopo (1’st Gabrielloni); Candellone (25’st Burnete). A disp.: Boer, Reale, Varnier, Baldi, Duca, De Pieri, Maistro, Zuccon. All.: Abate

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Papetti, Rozzio , Quaranta (37’st Bonetti); Marras, Reinhart (33’st Charlys), Mendicino (1’st Bertagnoli), Rover (33’st Bozzolan); Tavsan (1’st Girma), Portanova; Gondo. A disp.: Seculin, Saro, Vallarelli, Novakovich, Libutti, Tripaldelli, Lambourde. All.: Dionigi Arbitro: Perri (Preti e Zanellati; IV ufficiale Crezzini; Var Prontera, Avar Santoro) Note: spettatori 4090 (di cui 213 reggiani). Ammoniti Mosti, mister Dionigi per proteste, Mannini, Correia, Ruggero. Angoli: 7-1. Recuperi: 1’pt e 5’st . Cooling break al 25’pt e al 25’st per il caldo.