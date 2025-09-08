Juve, Tonali il sogno per il 2026. Vlahovic-rinnovo: per ora nessuna trattativa

Torino, 8 settembre 2025 – Il mercato estivo è chiuso, ma è già tempo di pensare alle prossime sessioni. La Juve culla un sogno, molto costoso, ma chissà che gli incroci del destino non possano riaprire una porta. Sandro Tonali resta nei pensieri della dirigenza bianconera e si cercherà di capire i margini di manovra in ottica estate 2026, pur nella consapevolezza che i costi saranno elevati sia di cartellino che di ingaggio. E poi c’è Dusan Vlahovic, che si avvia alla scadenza e con cui non si sta parlando di rinnovo nonostante la raffica di gol segnati in questa estate.

Tonali il sogno: costi superiori ai 70 milioni. Vlahovic: niente rinnovo

La mediana Juve è di livello con Locatelli e Thuram a tirare le fila, ma per il futuro si proverà a rendere concreto un autentico sogno di mercato: il ritorno in Italia di Sandro Tonali. Il Newcastle lo ha pagato tanto e il giocatore sta offrendo un buon rendimento, motivo per il quale gli inglesi non hanno intenzione di cederlo, ma per l’estate 2026 la Juve ci proverà perché da diversi mesi il mediano rappresenta un sogno di mercato e potrebbe anche esserci la volontà del calciatore di rientrare. Non sarà facile, occorre chiarirlo subito, ma ci si sta lavorando. I costi potrebbero essere proibitivi e superiori ai 70 milioni di euro, ma di sicuro Tonali li vale e in più la Juve vorrebbe rimettere dentro una certa componente italiana per ristabilire, aspetto da non sottovalutare, una ossatura in nazionale: Tonali sarebbe il profilo ideale per i bianconeri. Costi elevati non solo sul cartellino ma anche sull’ingaggio, dato che Sandro porta con sé cifre che in Italia si corrispondono ai centravanti, tuttavia un tentativo Comolli e Modesto lo faranno. Insomma, tanti incastri da sistemare ma se la dirigenza riuscirà a rendere più sostenibile il bilancio juventino ci potrebbe essere margine per intervenire, a maggior ragione con una plusvalenza in uscita. Se ne riparlerà tra un po’. Non ci sono novità, invece, su Dusan Vlahovic. Nonostante i gol, tre ufficiali (due con la Juve e uno con la nazionale), più quelli delle amichevoli estive, il centravanti resta in uscita per la prossima stagione. Per ora non si starebbe parlando di rinnovo di contratto e così facendo Vlahovic potrà scegliere con cura la sua prossima squadra, libero da vincoli economici di cartellino con la Juve. Questo è chiaramente lo scenario peggiore per il bilancio bianconero, perché a fronte dell’ingaggio da 12 netti non ci sarebbe nessuna possibilità di incassare qualcosa dalla vendita del cartellino. Di fatto, l’unico sollievo sarebbe quello di liberare spazio salariale dal 2026 per una cifra al lordo molto elevata. Nel frattempo, il giocatore continua a segnare e ora la palla passa a Tudor sul suo utilizzo dati gli arrivi di Jonathan David, il titolare, e di Lois Openda, il sostituto di Kolo Muani. La Juve inizierà a giocare a due punte? Chissà. Intanto, il tecnico lavora senza i nazionali in vista del derby d’Italia in programma sabato 13 settembre alle 18 allo Stadium. Primo scontro diretto in ottica Scudetto.

