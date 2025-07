Juve, tutto su Osimhen. Roma in salsa inglese

Tutte le strade portano a Osimhen. È l’ex Napoli l’obiettivo di mercato della Juventus, che oggi attende il canadese Jonathan David a Torino per le visite al J Medical prima di firmare il contratto. Il venticinquenne nordamericano arriva dal Lille dal quale si era svincolato, e ha convinto i propri agenti a calare le prestese sulle commissioni per vestire il bianconero. Ma il nuovo corso di Comolli prevede l’assalto deciso a Victor Osimhen, con il quale una prima trattativa era stata provata già dalla dirigenza ai tempi di Giuntoli. Il nigeriano ha rifiutato un‘offerta da 30 milioni di euro all‘anno dall‘Al Hilal di Simone Inzaghi (che stasera sfida il Fluminense nel mondiale per club), è sicuramente motivato ma bisogna fare i conti con il Napoli che vanta una clausola rescissoria di 75 milioni di euro, teoricamente valida solo per i club stranieri. Clausola che scade a metà del mese, e a quel punto le cose cambieranno. Di sicuro la Juventus non smette di inseguire il giocatore, cosa che rende praticamente scontata la cessione di Vlahovic, anche se ancora non ci sono offerte soddisfacenti per il serbo.

Ieri è stata anche giornata di annunci: il quadriennale per Ricci al Milan dal Torino (dove Cairo ha smentito trattative con Red Bull per la società), ma anche la cessione di Tammy Abraham al Besiktas da parte della Roma. "L’operazione si conclude con la formula del prestito con obbligo di riscatto condizionato", ha annunciato il club giallorosso. L’attaccante aveva già salutato sui social postando una foto in cui abbraccia la Conference League vinta con Mourinho nel 2022.

Ora i giallorossi proveranno ad accelerare per arrivare all’ingaggio di Wesley, vecchio pallino di Gian Piero Gasperini, esterno destro di 22 anni in forza al Flamenco. La Roma potrebbe sfruttare il fatto che i Friedkin siano proprietari anche dell’Everton: il club inglese potrebbe acquistare l’esterno e poi mandarlo in prestito ai giallorossi.

La partenza di Abraham verso il Besiktas dovrebbe fare cadere il velo anche su un’altra trattativa già definita, quella che porterà Ciro Immobile dal club turco al Bologna (un anno più opzione per il secondo per 1,8 milioni all’anno che possono arrivare a 2 con i bonus).

Altri movimenti: il Verona ha annunciato la risoluzione consensuale con l’attaccante francese Thomas Henry, che ora potrà passare allo Standard Liegi.