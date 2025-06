Juventus, Tudor: "I ragazzi sono stati bravi. Ora riposo e poi testa al City"

Philadelphia (Stati Uniti), 22 giugno 2025 – Missione compiuta per la Juventus che, dopo aver battuto 5-0 l’Al-Ain, rifila un poker anche agli egiziani del Wydad Casablanca battendoli 4-1 e si porta ad un passo dagli ottavi di finale del Mondiale per Club Fifa, con la possibilità di giocarsi il primato del gruppo G nella sfida contro il Manchester City, in programma ad Orlando giovedì 26 giugno alle ore 21 italiane. Sulla vittoria ottenuta quest’oggi c’è la firma in calce di Kenan Yildiz, che ha illuminato il Lincoln Financial Field con lampi di classe pura, mettendo la sua firma su tre delle quattro reti bianconere. La prima, realizzata sull’imbeccata in profondità di Thuram dopo appena 6’, è stata però derubricata ad autorete di Boutouil, autore di una deviazione decisiva sul tiro sul primo palo del turco. Nessun dubbio, invece, sul raddoppio, una stupenda staffilata dal limite dell’area, che si è incastonata sotto la traversa al quarto d’ora. Proprio quando la Juventus sembrava aver indirizzato in maniera chiara lo svolgimento del match, però, è arrivata la reazione del Wydad che al 25’ ha accorciato le distanze grazie a Lorch, assistito da Nordin Amrabat. Gli egiziani hanno poi cercato di dare ai bianconeri filo da torcere sfruttando soprattutto le ripartenze, ma la Juve non si è fatta intimorire e, dopo aver colpito anche un palo con Cambiaso a inizio ripresa ed essersi divorata il 3-1 con Kolo Muani, ha calato il tris ancora con Yldiz che, dopo aver ricevuto un perfetto passaggio di Muani, ha messo a sedere un difensore e ha freddato il portiere avversario. Un gol che ha definitivamente messo in discesa le cose per i piemontesi che nel finale hanno chiuso i conti con il rigore trasformato da Dusan Vlahovic. Ha insomma di che essere soddisfatto mister Igor Tudor: “Era una partita diversa per diversi motivi, tra cui l’orario. I ritmi erano più bassi. Loro si erano preparati per affrontarci. Abbiamo subito fatto due gol e quello ci ha aiutato ma poi nel calcio non si sa mai. Bisogna stare attenti fino alla fine. Io ho sempre paura, anche sul 3-1 o 4-1. Vedo costantemente pericoli. I ragazzi sono stati bravi. Sono arrivate due belle vittorie. Stasera andiamo ad Orlando e avranno una serata libera e poi iniziamo a prepararci per la gara contro il Manchester City che è una bella sfida”. Elogi per il mattatore di serata Yldiz: Sarà lui a decidere dove può arrivare, come fanno tutti i giocatori. Giocare là davanti e fare tanti gol pur avendo la corsa da centrocampista vero è una dote rara, accompagnata alla sua mentalità, che è sempre una chiave fondamentale per un giocatore. Abbiamo visto tutti cosa è in grado di fare. È un ragazzo d’oro”. Parole di stima anche per Vlahovic: “Oggi è entrato con la testa giusta, ha giocato per la squadra e ha protetto la palla. Manuel ha fatto un bel gesto facendogli tirare il rigore che poi lui ha segnato. Una cosa da apprezzare”.