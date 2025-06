Juventus, per Kolo Muani occhio alla Premier

Torino, 22 giugno 2025 – Ci si aspetta un mercato in entrata incisivo per riportare la Juve in lotta per i trofei, ma attenzione anche a quello che può succedere in Premier League, che è sempre il panorama più ricco. Alcune squadre, infatti, si sarebbero mosse per Randal Kolo Muani e Nico Gonzalez, due pedine, in teoria, della Juve del futuro. Soprattutto per il francese - su cui balla un riscatto alto e la necessità di confermarlo - c’è il rischio di una spietata concorrenza estiva se Juve e Psg non dovessero trovare un accordo. La prossima, inoltre, dovrà essere la stagione del rilancio di Teun Koopmeiners, che potrà beneficiare di un gioco più aggressivo e offensivo.

Premier su Kolo Muani: rischio Juve

E’ l’attacco il reparto più spinoso per la Juve. Da un lato c’è Dusan Vlahovic, che non ha rinnovato il contratto in scadenza ed è in lista cessioni (anche per liberare 12 milioni netti dal monte ingaggi), dall’altro c’è invece la necessità di confermare Randal Kolo Muani, che vuole rimanere in bianconero anche la prossima stagione. Su questo fronte la Juve è al lavoro da tempo per cercare di spostare il pagamento del riscatto al 2026, ma per ora il Psg non ha aperto definitivamente la porta. I francesi devono comunque dare un occhio al bilancio considerando gli oltre 90 milioni spesi per prenderlo dall’Eintracht Francoforte due anni fa e valutano il da farsi. Il Psg vorrebbe un riscatto definitivo ora, la Juve spinge per un rinnovo del prestito e riscatto ribassato al 2026, sfruttando la volontà del calciatore di rimanere. Ma attenzione alla concorrenza. Chelsea e United sarebbero interessate e potrebbero convincere il Psg a suon di denari. Occhio. Poi, Nico Gonzalez. L’argentino è stato cercato da Brentford e West Ham, mentre in Italia ci sta pensando la Lazio, ma l’idea Juve è confermarlo a meno di una offerta importante e irrinunciabile.

Parla Koopmeiners: “Con Tudor molta intensità”

Una delle chiavi della Juve del futuro sarà certamente Teun Koopmeiners. La dirigenza crede nell’investimento fatto un anno fa e il cambio di allenatore potrebbe dare all’olandese ciò che serve per rilanciarsi. Gioco più aggressivo, offensivo, a ritmo più alto per riportare la Juve più concretamente in attacco. Queste le possibili ricette per rivitalizzare Koopmeiners che a Sportmediaset ha parlato così: “Fisicamente non sono ancora al 100%, mentalmente sì – le sue parole – Cosa è cambiato con Tudor? Per prima cosa il modulo, poi c’è molta intensità anche in allenamento e lui vuole attaccare con molti giocatori. La squadra può creare più palle gol e questo mi piace”. Gioco più spinto in avanti, che significa anche sganciamenti dei mediani in uno schema più simile a quello di Bergamo: “Dobbiamo andare in area con tanti giocatori e anche in allenamento dobbiamo andare forte con intensità. Dal punto di vista fisico è buono per noi”. Insomma, Tudor per ridare fiato ed energia anche al mercato di Giuntoli.

Leggi anche - Europei Under 21, stasera Germania-Italia: le ultime