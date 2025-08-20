Juventus, clamorosa idea: il ritorno di Rabiot. È fatta per Douglas Luiz al Nottingham

Torino, 20 agosto 2025 – Una clamorosa, pazza idea. Il ritorno di Adrien Rabiot. Dalla Francia non lo escludono, dopo che il giocatore è finito fuori rosa per motivi disciplinari. Un ritorno al passato, dunque. Da verificare. La notizia è di due giorni fa, ovvero di un litigio tra compagni di squadra, ovvero Rabiot e Rowe (quest’ultimo corteggiato dal Bologna), con conseguente messa fuori rosa di entrambi. Quasi certamente andranno via da Marsiglia e se sull’esterno d’attacco c’è forte Giovanni Sartori, sul mediano si sarebbe mosso il Milan (il rapporto con Allegri è sempre stato ottimo), ma attenzione anche alla possibile pista bianconera. In uscita, invece, c’è Douglas Luiz ormai a un passo dal Nottingham Forest. Intanto, la Juve lavora su Zhegrova, ma in quel caso tutto potrebbe essere legato a Nico Gonzalez.

Rabiot: il ritorno?

Partiamo dai fatti. Un litigio in spogliatoio tra Rabiot e Rowe ha portato il Marsiglia a prendere una drastica soluzione: entrambi fuori rosa e sul mercato. Il comunicato del club francese è stato chiaro: "L'Olympique Marsiglia informa che Adrien Rabiot e Jonathan Rowe sono stati messi dal club sulla lista dei trasferimenti.

Questa decisione è stata presa a causa di un comportamento inammissibile nello spogliatoio dopo la partita contro lo Stade Rennais FC, in accordo con lo staff tecnico e in applicazione del codice di condotta interno del club".

Su Rowe c’è forte il Bologna di Giovanni Sartori, che deve sostituire Dan Ndoye andato al Nottingham Forest, su Rabiot potrebbe esserci ancora la Serie A. Il rapporto con Allegri è noto a tutti e in più ci sarebbe da sostituire un calibro da novanta come Reijnders, ma per ora l’ingaggio del francese è un ostacolo anche se la partita può essere ancora aperta. L’altra opzione, secondo quanto emerge dalla Francia, sarebbe la Juve.

Bisognerebbe sfoltire, ma il classe 1995 ha sempre avuto un legame solido con la città e l’ambiente bianconero. Chissà che qualcosa non possa muoversi sotto traccia e sfociare in una reale trattativa. Non sarebbe un innesto per il futuro, come invece O’Riley che è più giovane, ma Rabiot potrebbe dare dinamismo e tecnica alla mediana di Tudor.

Esce Douglas Luiz in prestito con riscatto

Una prima cessione arriverà a stretto giro di posta e corrisponde al nome di Douglas Luiz. E’ fatta per il ritorno in Premier del mediano brasiliano dopo un’annata deludente alla Juve. La cessione era nell’aria, soprattutto dopo aver mancato il primo giorno di raduno. Su Douglas Luiz il Nottingham Forest ha compiuto gli ultimi passi per completare la trattativa con la Juve per circa 3 milioni di prestito oneroso più altri 30 tra un anno in obbligo di riscatto. Si attende solo di chiudere gli ultimi dettagli, far volare il giocatore in Inghilterra e firmare i contratti. Contestualmente, la Juve lavora su Matt O’Riley del Brighton che costa circa una trentina di milioni di euro, ma chissà che tra le opzioni non ci sia una duplice entrata anche con Rabiot…

Accordo con Zhegrova

Nel frattempo la Juve si muove concretamente nelle retrovie del mercato. Piace Edon Zhegrova del Lille, ex compagno di David, e la dirigenza avrebbe già ottenuto il sì del calciatore e del suo entourage per un contratto fino al 2030 da 2.5 milioni di euro più bonus. Ora si tratta di lavorare con il Lille per la cifra del cartellino e Comolli è una vecchia conoscenza del calcio francese, con annessi contatti proficui. Il costo è di circa 25 milioni di euro ma la Juve conta di ottenere un abbassamento delle richieste nell’ultima settimana di mercato. L’innesto di Zhegrova potrebbe presupporre a una uscita imminente di Nico Gonzalez, giocatore che nello scacchiere di Igor Tudor appare sacrificabile. Richiesta della Juve? 30 milioni di euro.

Vlahovic-Milan, adesso spunta Boniface

Prosegue invece la telenovela Dusan Vlahovic. Il giocatore resta bianconero, con il suo alto ingaggio, e come era prevedibile tutto si è trascinato fino a fine agosto, laddove le necessità si incontrano con le possibilità. Non ancora per Dusan, che attende. Il Milan, però, da tempo sta sondando altri profili. Prima Rasmus Hojlund, su cui è montato forte il Napoli, e ora Victor Boniface, classe 2000 del Bayer Leverkusen. I rossoneri sono passati all’attacco proponendo un prestito con diritto di riscatto e i tedeschi non sono chiusi alla cessione. Chiaramente, un possibile arrivo di Boniface, oltre alla permanenza di Gimenez, chiuderebbe le porte del Milan a Dusan Vlahovic e di conseguenza toglierebbe alla Juve una possibilità di cessione. Per ora non è stata presa in considerazione l’ipotesi buonuscita, ma nel frattempo si sta per chiudere sul ritorno di Kolo Muani e Vlahovic sarebbe il terzo delle gerarchie ma con l’ingaggio più alto del lotto. Lo spettro del parametro zero incombe sempre di più. Un’altra ipotesi potrebbe portare proprio al Napoli, ma ci sarebbe da trattare sul cartellino, senza sconti, e soprattutto sull’ingaggio, perché a quota 12 milioni i partenopei non arriverebbero mai. E così, quella storia che era partita con grandi titoloni per un acquisto importante e oneroso dalla Fiorentina, rischia di chiudersi nel peggiore dei modi: con i fischi dello Stadium e un parametro zero sanguinoso. Ultimi dieci giorni per evitare tutto questo e anche per Vlahovic, che rimanendo alla Juve rischia di giocare molto poco compromettendo una parte di carriera. Ma la realtà è questa, con David titolare, Kolo Muani prima alternativa e Vlahovic terza scelta. Non esattamente l’ideale per un giocatore ancora relativamente giovane. Leggi anche - Milan, chi sarà il nuovo attaccante? Spunta anche Dovbyk