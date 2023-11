Juventus. Vlahovic-Chiesa, intesa per il rilancio

Il gol che rallenta l’Inter è un misto di istinto da bomber e sensi di ragno. Sintomo di una coppia d’attacco ritrovata in casa Juve: Vlahovic e Chiesa, la vera arma segreta (mica tanto) di mister Allegri. Due punte su cui contare nella corsa al titolo – anche se Max ha detto che per ora punta alla Champions –, e nel duello diventato ormai punto a punto con l’Inter. Dusan l’altra sera ha rotto un digiuno lungo 71 giorni (l’ultima rete contro la Lazio il 16 settembre), diventando con 5 reti il miglior realizzatore juventino. La coppia dicevamo: il rodaggio – con una bella pausa in mezzo – in realtà è ancora in corso, perché l’un l’altro non si servono mica tanto. Fortissimi sì, se presi singolarmente, ma non è la prima dote di entrambi quella di mandarsi in go la vicenda. Quest’anno è il primo assist di Chiesa a Vlahovic, solo la terza da quando sono insieme con la maglia bianconera. Forse è proprio questo rendimento – e sicuramente gli infortuni che ci sono finiti in mezzo –, ad aver fatto dubitare Allegri sul loro coesistere lì, davanti a tutti- E’ finita che Max ha spesso preferito schierare l’arrembante Kean oppure la ’seconda linea’ Milik. Dal Derby d’Italia Vlahovic e Chiesa hanno mandato un segnale del loro affiatamento che può mettere le marce alte alle ambizioni della Juve: perché sia più attendibile di quelli già entusiasmante di inizio stagione serve ora continuità, per confermarsi definitivamente la coppia del gol bianconera.

Gabriele Tassi