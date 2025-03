Juve, spunta una pazza idea Ferran Torres. Futuro Vlahovic: senza rinnovo sarà cessione

Torino, 5 marzo 2025 – Juve a meno sei dalla vetta, sembrava impossibile, eppure la sfida con l’Atalanta ha il sapore decisivo dello scontro diretto. Chi delle due non vincerà probabilmente saluterà la lotta dato che l’Inter, in teoria, dovrebbe avere vita facile a battere il Monza ultimo in quel di San Siro. Insomma, che il tanto criticato Motta si sia presentato al rush finale ancora in lizza per il tricolore ha dell’incredibile. Poi c’è la programmazione futura, che nella mente di Giuntoli dovrebbe continuare con Thiago, ma in caso di ulteriori cali nel finale di stagione tutto verrebbe rimesso in discussione. Intanto, il direttore lavora sul mercato sia in entrata che in uscita, con un nuovo nome che emerge dalla Spagna.

Juve su Ferran Torres

C’è un giocatore che potrebbe lasciare la Liga e sbarcare in Italia il prossimo giugno. Dalla Spagna, infatti, arriva l’indiscrezione secondo la quale tre big di Serie A sarebbero sulle tracce dell’attaccante del Barcellona Ferran Torres. Si tratta del classico prototipo di giocatore che piace a Thiago Motta, duttile, schierabile su tutti e tre i ruoli di attacco, esperto ma ancora relativamente giovane e soprattutto capace di giocare per la squadra e anche di segnare. Il giocatore non è in scadenza (2027), ma non ha una titolarità conclamata in Catalogna e potrebbe scegliere di andare altrove, magari in Serie A dove un posto fisso nell’undici titolare lo dovrebbe trovare con relativa facilità. I costi sono comunque da valutare, si parla di circa 30 milioni di euro, ma la Juve potrebbe decidere di fare un investimento importante nel ruolo (l’altro obiettivo è Adeyemi), magari andando a sacrificare Dusan Vlahovic. Su Torres ci sono anche Napoli e Milan ad infoltire la concorrenza europea. I numeri non sono affatto male. L’ala iberica ha segnato 36 gol e messo a referto 16 assist in 142 partite con la maglia del Barcellona, soprattutto ha un curriculum rilevante in Champions League con 14 gol in 24 partite. Per fare una spesa di un certo tipo, però, si rende necessaria una plusvalenza in uscita e l’indiziato resta Dusan Vlahovic. In panchina anche con il Verona, Dusan con l’arrivo di Kolo Muani ha perso minutaggio e l’assenza di una firma sul rinnovo contrattuale lo allontana sempre di più dai colori bianconeri. Non c’è traccia di una ripresa delle trattative per spalmare l’ultimo anno di ingaggio e con la scadenza al 2026 la Juve sarà obbligata a una riflessione estiva: per evitare un parametro zero non c’è altra soluzione che la cessione e il mercato più attivo dovrebbe essere quello della Premier League, con un paio di squadre interessate, partendo dall’Arsenal di Arteta. Da valutare anche l’ipotetica cifra di cessione, perché Vlahovic si è svalutato rispetto al suo arrivo a Torino (70 milioni) e le recenti panchine non contribuiscono a tenere alto il prezzo, a maggior ragione per un giocatore in scadenza a giugno 2026. Attorno ai 40-45 milioni la Juve ci penserebbe e, forse, accetterebbe. Resta da capire quale sia la volontà di Dusan, che pubblicamente non si lamenta ma che evidentemente non vive un rapporto tecnico-tattico idilliaco con l’allenatore Thiago Motta. Come finirà?