L’agente di Weah attacca sulla cessione al Nottingham: “Siamo delusi, c’è gente egoista”

Orlando, 27 giugno 2025 – Si apre un fronte polemico dentro la Juve. L’apertura dei bianconeri al Nottingham Forrest per la cessione di Samuel Mbangula e Timothy Weah ha provocato la reazione dell’agente di quest’ultimo, che ai media americani si è scagliato contro la Juventus, rea di aver trattato il suo assistito ‘come una marionetta’. Insomma, è diatriba aperta tra la dirigenza juventina e il procuratore. Tim Weah ha subito chiuso all’ipotesi Nottingham e pure Mbangula sarebbe alquanto perplesso della destinazione, così la trattativa non è decollata, ma quantomeno qualcuno l'aveva iniziata anche con ipotesi di cifre. Ora la Juve dovrà ricomporre una possibile frattura.

L’agente di Weah: “E’ una vergogna”

Parole dure, chiare, nette, quelle di Badou Sambague, agente di Tim Weah da diversi anni e probabilmente non avvisato dell’apertura della Juve verso il Nottingham Forrest. Il club inglese, infatti, aveva proposto circa 25 milioni per acquistare la coppia Mbangula-Weah, trovando terreno fertile presso il club bianconero, ma non presso gli agenti dei due giocatori. Weah, infatti, non avrebbe intenzione di trasferirsi, tra l’altro spera nell’arrivo dell’amico Jonathan David, e il suo procuratore non ha lesinato dure critiche alla Juve durante una intervista a USMNT: “Weah è un giocatore fantastico e vedere gente comportarsi così per soldi ed egoismo mi ha deluso. E’ una vergogna. Fino a che non sarò presente nessuno potrà trattare uno dei miei giocatori”, le sue parole riportate da Tuttojuve. Insomma, polemica apertissima e che Comolli dovrà ricucire in tempi rapidi. Probabilmente, la Juve aveva visto l’opportunità di generare un piccolo tesoretto, ma senza l’avvallo dei giocatori non si farà nulla e anche Mbangula sembra propenso al no verso il Nottingham. Sambague ha comunque rincarato la dose: “Nessuno può muovere i miei giocatori come una marionetta e sono felice che Tim abbia una grande educazione e una personalità che gli permette di rimanere concentrato sulle partite”. I due non sembrano esattamente prime scelte di Tudor, soprattutto Mbangula, e ora bisognerà capire i margini di una eventuale uscita o di una eventuale permanenza, sperando di abbassare il livello di tensione. Per quanto riguarda le ipotetiche cessioni, anche Nico Gonzalez andrà valutato nel corso del mercato dopo una annata sottotono. A fronte di una offerta importante la Juve potrebbe pensarci, ma servono almeno 30 milioni di base minima per trattare. Situazione fluida, anche perché Tudor lo stima ma la dirigenza può provare a generare un tesoretto per il mercato in entrata o per la conferma di Francisco Conceicao. Intanto, si avvicina il rinnovo di contratto di Federico Gatti. Finito nel mirino del Napoli di Conte, il centrale bianconero dovrebbe a breve firmare fino al 2029 con la Juve.

