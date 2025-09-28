Allarme Bremer. Gatti in trappola. Cambiaso ci prova
DI GREGORIO 6. Sul gol di Sulemana non poteva fare molto, la colpa è più della difesa. Pochi minuti dopo...
DI GREGORIO 6. Sul gol di Sulemana non poteva fare molto, la colpa è più della difesa. Pochi minuti dopo viene graziato da Krstovic. Per il resto, quasi inoperoso.
GATTI 5. Lui invece qualche responsabilità sulla rete della Dea ce l’ha, beve la doppia finta.
BREMER 5,5. Non impeccabile, Krstovic lo ringrazia sbagliando, poi chiede il cambio suscitando preoccupazione.
KELLY 6. Giganteggia nei duelli con Samardzic, si guadagna il pane con impegno.
KALULU 6.5. Gioca esterno destro al posto di Joao Mario, colpisce subito un palo con un colpo di testa, poi nella ripresa va a fare il centrale.
KOOPMEINERS 6. Attivo, contro la sua ex squadra si impegna, ma senza concretezza vera.
THURAM 5.5. Sfiora la rete in apertura, con un destro da fuori area, cala alla distanza.
CAMBIASO 6.5. Se la cava nella spinta offensiva, anche se alla distanza finisce per pasticciare un po’.
ADZIC 5. Stavolta non gli riesce il miracolo, anzi: il gol di Sulemana parte da una sua palla persa e dalla mancata chiusura.
YILDIZ 5.5. Giornata di piroette a vuoto e di scontri diretti persi, soprattutto con Kossounou che lo francobolla.
OPENDA 5. Troppo lontano dalla porta, non si vede mai per oltre un’ora.
ALL. TUDOR 5.5. La Juve è in calo e stavolta non trova l’apriscatole.
Vlahovic 5,5. Ci prova senza costrutto. McKennie 6. Porta un po’ di vivacità. Joao Mario 6. Oggetto misterioso, ancora. Cabal 7. Approfitta di un regalo della difesa avversaria, ma il controllo e la rapidità del tiro legittimano il gol. Zhegrova 5.5. Si agita molto, a vuoto.
VOTO SQUADRA 5,5.
d.r.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su