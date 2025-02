Alle 12.30 c’è l’Empoli, Thiago non può più sbagliare e punta tutto sugli ultimi arrivati con Costa in difesa e Kolo Muani davanti. Motta prova una nuova Juve: "E’ ora di vincere»

Questa volta non si può dire che Thiago Motta non abbia l’ossessione per la vittoria. Il concetto, attraverso diverse parole, l’ha ribadito una dozzina di volte, ieri nella conferenza stampa della vigilia con l’Empoli: "vittoria" e "vincere", in un rapporto di tre a uno, appunto una ripetizione ossessiva. La reazione che il tecnico si aspetta oggi? Pochi fronzoli: "Voglio vedere una vittoria. I tifosi sono preoccupati per i risultati, ma noi siamo i primi a non essere contenti. A volte abbiamo anche fatto buone prestazioni, ma rimane la rabbia di giocare bene e non vincere". E, quando non si vince, la Juve non è il posto migliore del mondo: "Bellissimo non è".

Non nasconde le difficoltà, Motta, ribadisce che non c’è stato alcun confronto con la società dopo la sconfitta di Champions, vede tuttavia una squadra "migliorata" nel corso della sua gestione ed evita gli alibi. I nuovi? "Potranno darci una mano". Alberto Costa e Renato Veiga potrebbero debuttare, anche se non necessariamente dall’inizio. Di sicuro al centro dell’attacco ci sarà Kolo Muani. Il tecnico bianconero, a precisa domanda sulla possibilità che lui e Vlahovic possano giocare assieme, si mostra possibilista.

Le probabili formazioni.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Costa, Gatti, Locatelli, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani. All. Motta.

Empoli (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, De Sciglio; Gyasi, Anjorin, Henderson, Cacace; Esposito, Maleh; Colombo. All.: D’Aversa.

Arbitro: Zufferli di Udine

Ora e tv: 12.30, Dazn.

Lorenzo Longhi