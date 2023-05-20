Allegri appeso a un filo. Max legato a Cherubini. Ma se arriva Giuntoli sarà ribaltone in panchina

Roma, 20 maggio 2023 – Anche se domani la Corte d’Appello Federale dovesse cancellare nuovamente la zona Champions e, anche se dovesse arrivare un’altra mazzata dal filone stipendi - detto che dovrebbe ’scavallare’ alla prossima stagione sebbene la via del patteggiamento sia sempre praticabile - i conti si faranno a fine stagione per volere di John Elkann. Vale per la squadra, vale per Max Allegri, sia chiaro.

Siviglia

La mazzata di Siviglia è assai più pesante di quel che si possa pensare. Insostenibile. Perchè vincere l’Europa League avrebbe significato entrare in Champions facendo metaforicamente la linguaccia ai giudici della Figc, saltando a piè pari una probabile, nuova penalizzazione che potrebbe (dovrebbe) costare la qualificazione nell’Europa dei vip. Le tensioni del dopo Siviglia si sono materializzate nelle scintille tra Francesco Calvo e Max Allegri. Tensioni figlie, si narra, non solo dell’eliminazione in Europa League.

Il bivio

Allegri solido e al suo posto per quel contratto pesante fino al 2025? Sì, se resterà Cherubini (ma ci sono le sentenze sportive che pendono) e passerà la linea che è la squadra da mettere a punto e che quest’ultima è ancora in pugno al suo allenatore, anche se di mugugni ce ne sono negli spogliatoi, eccome. E’ del tutto chiaro come l’ultima Juve sia un ibrido - pur con l’alibi dei tribunali - nel quale Max ha il merito di aver lanciato molti giovani, senza però trovare continuità di rendimento. Due anni di zero titoli fanno male e non bisogna dimenticare che Allegri è una scelta di Andrea Agnelli. E allora, se arriverà Giuntoli potrebbe anche esserci il colpo di scena, sebbene il ds che ha fatto grande il Napoli sia un estimatore di Max, non bisogna dimenticare il binomio perfetto con Luciano Spalletti, tecnico tutt’altro che convinto di restare a Napoli.