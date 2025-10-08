Juve, attenta all’Arsenal per Yildiz. Intanto parla l’agente di Rugani: “Daniele è felice”

Torino, 8 ottobre 2025 – Da una parte la trattativa per il rinnovo di contratto, dall’altra i rumors di mercato e gli interessamenti. Kenan Yildiz rappresenta il futuro della Juve, c’è l’intenzione di blindarlo, ma gli operatori di mercato continuano a seguirlo e a corteggiarlo. Soprattutto dalla Premier League, il campionato più ricco e dove vanno tutti i migliori giocatori, in cui le risorse non mancano anche per prelevare talenti decisamente costosi. Come appunto Yildiz, punto fermo indissolubile della Juventus di Igor Tudor. Un mercato che a gennaio parlerà anche di possibili entrate, soprattutto sulle fasce, e che in estate ha visto il ritorno in bianconero di Daniele Rugani: “Siamo felice”, le parole del suo agente.

Arsenal su Yildiz, e attenzione a Gabriel Jesus

La Juve sta lavorando al rinnovo di Yildiz con cospicuo adeguamento di contratto e ingaggio a salire fino a circa 6 milioni comprensivi di bonus. L’intento è mettersi al riparo da eventuali offerte dal mercato, soprattutto dalla Premier League dove potrebbero arrivare proposte importanti sull’ingaggio. Non a caso, infatti, l’Arsenal da tempo ha messo il turco nel mirino e già a gennaio potrebbe arrivare un tentativo concreto. Detto che per la Juve il giocatore è incedibile, o quantomeno con una valutazione da tripla cifra, i gunners cullerebbero l’idea di provare a convincere i bianconeri con questo tipo di offerta: 55 milioni cash più Gabriel Jesus. L’attaccante brasiliano è alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio e conserva una speranza in ottica mondiali 2026, ma per tenerla viva ha bisogno di giocare e all’Arsenal c’è poco spazio e poco tempo per aspettarlo.

La sua valutazione è di circa 35 milioni di euro e per gennaio lo stesso giocatore avrebbe intenzione di cambiare aria per avere il maggior minutaggio possibile. Per la Juve potrebbe essere un giocatore interessante? Difficile, soprattutto perché vorrebbe dire concedere uno sconto sul cartellino di Yildiz, che per la Vecchia Signora resta incedibile. Va detto, però, che Jesus porta con sé un curriculum da 26 gol e 20 assisti in 96 partite in maglia gunners: uno che sa segnare. Cambiando reparto, passando alle fasce, l’attenzione della dirigenza bianconera si è spostata su un esterno difensivo di pregio e caratura.

Si tratta di Raphael Guerreiro, 31enne in forza al Bayern Monaco e in scadenza di contratto a giugno. Il portoghese è uomo duttile, può fare il terzino ma anche l’esterno a tutta fascia e potrebbe fare al caso della Juve che in questo avvio di stagione sta faticando a trovare grande rendimento sugli esterni. Già a gennaio, proprio sfruttando l’imminente scadenza, la Juventus potrebbe tentare un approccio per Guerreiro, che vanta 73 presenze e 9 gol con il Bayern, ma soprattutto 224 partite, 40 gol e 50 assist con la maglia del Borussia Dortmund. Giocatore di esperienza internazionale.

Ag. Rugani: “Daniele è felice, contenti della chiamata Juve”

Un anno all’Ajax, poi la chiamata Juventus per il mondiale per club e la titolarità l’altra sera contro il Milan. Daniele Rugani si è sempre fatto trovare pronto, da fedele soldato alla causa juventina e in assenza di Gleison Bremer ha dovuto assumersi la responsabilità di guidare la difesa. Non ha mai lesinato impegno e dedizione per la Vecchia Signora. Queste le parole del suo agente Davide Torchia a Tuttojuve: “Per noi è un grandissimo orgoglio essere per la nona stagione in bianconero. Una soddisfazione personale per Daniele, era il suo sogno da bambino. Sente la Juve dentro ed è felice perché indossare così a lungo questa maglia significa incarnare a pieno i valori del club”.

La chiamata è arrivata in estate per giocare il Mondiale per Club e Rugani si è subito messo a disposizione: “La Juve poteva fare a meno di lui e invece lo ha scelto perché ci crede. Lui si è applicato con grande costanza e la nuova dirigenza lo ha osservato bene. E' stato un po' come un rinnovo delle promesse, il momento può esser stato anche delicato ma sono contento che la Juventus abbia deciso di non cederlo quest'estate”, la risposta di Torchia. E anche per il futuro si spera nel prolungamento con la Juve. Il contratto scade nel 2026 ma c’è una opzione per il 2027 e a breve ci si siederà a un tavolo: “Lui dovrà meritarsi ogni giorno la Juventus, perché in questa società anche se hai già dato tanto non ti puoi cullare sugli allori. Dovrà lavorare sodo e poi il club farà le dovute valutazioni.

L'obiettivo è che qui dovranno essere contenti di avere un calciatore come lui, il resto verrà di conseguenza". Venendo alle prestazioni di squadra, Torchia ha espresso il suo punto di vista sul momento della Juve. Qualche gol subito di troppo e un sistema difensivo da migliorare nella sua globalità: “I numeri dicono che la Juve ha preso troppi gol per quella che è la qualità dei giocatori. Non credo sia una questione dei singoli ma di reparto. Non vedo anelli deboli, ma sicuramente lo staff cercherà di capire cosa sta accadendo”, il commento dell’agente. Poi ci sarebbe anche l’attacco. Jonathan David ancora non convince del tutto, ma serve come sempre adattamento al calcio italiano per un attaccante che arriva dall’estero.

Torchia convinto delle qualità del ragazzo: "Non vedo in Serie A attaccanti avere tante occasioni, è tutto un po' livellato. David è un buonissimo attaccante e in generale la squadra è costruita bene. Va anche detto che in Italia siamo sempre molto tattici e le partite vivono sul filo del rasoio". Ora la sosta, poi un momento chiave per la Juventus con tre partite in sette giorni e tutte in trasferta. Si parte il 19 a Como, poi il 22 a Madrid con il Real e il 26 a Roma con la Lazio. Primo vero spartiacque stagionale.