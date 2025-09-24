Arsenal su Yildiz, ma per la Juve è incedibile. Valutazione monstre

Torino, 24 settembre 2025 – Il numero dieci sulle spalle, l’idolo Alex Del Piero da cui trarre continua ispirazione, capitano in assenza di Locatelli e Bremer. Il tutto a soli 20 anni. Kenan Yildiz è il presente e il futuro della Juve e alla Continassa non c’è nessuna intenzione di privarsene nonostante una corte europea che inizia a farsi pressante. Le prestazioni del giovane turco, coccolato pure dal ct Vincenzo Montella, non possono passare inosservate, soprattutto ora che con Igor Tudor ha trovato una centralità importante. Sotto gli occhi di tutti la perla contro il Borussia Dortmund, prettamente in stile Pinturicchio, ma in generale tanto lavoro di qualità al servizio della squadra. Insomma, uno così non può non piacere, ma dall’altro lato per la Juve diventa imprescindibile blindarlo.

Rinnovo al 2030. C’è la corte dell’Arsenal

Prima il Barcellona, ora la Premier con l’Arsenal. E’ inevitabile per la Juve leggere e sentire della corte di mercato per Kenan Yildiz. Il talento è evidente, i 20 anni disegnano una parabola di futuro tutta da sviluppare, ma di estrema qualità, il numero dieci sulle spalle e i colpi alla Pinturicchio fanno il resto. E così, ora tocca all’Arsenal essere sulle tracce del giovane turco che ha approcciato la stagione alla grande con 2 gol e 4 assist in 5 partite. In sintesi, c’è stato il peso di Yildiz sul 50% dei 12 gol segnati dalla Juve da agosto a oggi. Mica male. E infatti i gunners hanno acceso i riflettori, ma la Juve è intenzionata a resistere e, anzi, vuole blindare sul lungo periodo Kenan. L’attuale contratto scade nel 2029, ma il peso specifico di Yildiz è ormai da top player e così è partita la trattativa per il prolungamento con adeguamento che dovrebbe mettere al riparo il club da brutte sorprese. Si parla di un nuovo accordo fino al 2030 con un ingaggio a salire, comprensivi di bonus, tra i 5 e i 6 milioni di euro. Di fatto, Yildiz diventerà a tutti gli effetti un top player della squadra anche a livello economico. E se proprio si dovesse fare una valutazione del cartellino si arriverebbe molto vicini ai 100 milioni di euro…D’altronde, Kenan ha all’attivo appena 66 partite di Serie A ma già con 10 gol e 9 assist e in generale con la Juve è a quota 89 partite ufficiali con 18 gol e 15 assist. E’ solo all’inizio della sua storia bianconera nel segno della numero dieci di Alex Del Piero. Per la Juve, dunque, è intoccabile. Lo è anche per il collega turco Burak Ozdemir di Fanatik, il quale è convinto delle qualità di Yildiz, anche in termini di Pallone d’Oro. Serve, però, una Juve competitiva per gli alti livelli: “Ci vorrà qualche anno ma per me vincerà il Pallone d’Oro – le parole di Ozdemir a Tuttojuve – Sul futuro alla Juve bisognerà capire il progetto e la squadra che sarà costruita attorno a lui e che possa aiutarlo a raggiungere certi obiettivi. La sua permanenza dipenderà dalla politica di mercato del club”. Intanto, almeno nell’immediato, c’è l’idea di un ricco adeguamento di contratto per placare le prime voci di mercato. E’ il primo passo per costruire un futuro attorno a lui: “Rinnovargli il contratto sarebbe un'ottima cosa per la Juventus”, la risposta di Ozdemir. Già ora, dal punto di vista tecnico, la Juve sembra messa meglio rispetto all’anno scorso e Yildiz può ulteriormente mettersi in mostra: “La Juventus ha una squadra migliore rispetto alla scorsa stagione, Kenan può mettere in mostra il suo talento in un contesto del genere. Igor Tudor è esperto nel portare giocatori promettenti ai massimi livelli. Questa è una grande opportunità per lui”, il commento del collega.

La scalata di Comolli

Qualche movimento, invece, sarebbe previsto nell’organigramma. La scalata alla Juve di Damien Comolli, oggi dg, potrebbe arrivare fino al Cda e alla carica di amministratore delegato. Il lavoro del dirigente francese sta piacendo molto alla proprietà che dunque sta pensando a un cambio di ruoli e organigramma, anche coinvolgendo l’attuale Ad Maurizio Scanavino. Due le piste. Una prevederebbe il dirottamento di Scanavino in un’altra società di Exor, l’altra invece un duopolio ai vertici della dirigenza. Scanavino a occuparsi della parte finanziaria e Comolli di quella sportiva. Previsto anche un ruolo crescente pure per Giorgio Chiellini, anche lui forse destinato al Cda. Inoltre, saranno anche giorni di bilancio 2024/2025 in cui le previsioni parlano di un passivo inferiore rispetto a quello di un anno fa e nell’ordine dei 50 milioni di euro. Insomma, è partito il processo di risanamento tecnico e finanziario e per farlo John Elkann si è affidato a Damien Comolli, autore di un mercato oculato e senza sforzi particolarmente eccessivi, come dimostrato con Randal Kolo Muani lasciato al suo destino, e con lo scopo di migliorare la profondità della rosa ma senza svenarsi. Sono le due fasi che devono andare di pari passo per rendere la Juve competitiva, con una gestione economica sostenibile e con l'intento di tornare a lottare per i trofei, ma sempre con un prezioso occhio al bilancio. Il lavoro è appena partito ma evidentemente la proprietà ha notato le grandi qualità di Comolli, tali da fargli subito scalare l’organigramma fino al possibile ruolo di Ad della parte sportiva. Il resto, poi, sarà nelle mani di Igor Tudor che ha lo scopo di far crescere e migliorare una buona base come si è intravisto nelle prime uscite ufficiali, a parte la trasferta di Verona inficiata da due errori arbitrali e dalla stanchezza accumulata in Champions. Un piccolo incidente di percorso. Il nuovo corso, dunque, è sempre più attivo.