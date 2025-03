Atalanta in casa della Juve senza Posch ma con Hien: allo Stadium ci si gioca la corsa allo scudetto

Domenica sera alle 20.45 l’Atalanta all’Allianz di Torino si gioca il primo di due scontri diretti consecutivi per lo scudetto: domani sera la Juventus, domenica prossima l’Inter al Gewiss, in due sfide ad altissima tensione agonistica, decisive per la corsa tricolore. Dea terza a 55 punti, Signora quarta a 52. Un successo atalantino lancerebbe l’Atalanta in orbita, in vista poi dello scontro diretto casalingo contro l’Inter. Un pareggio terrebbe tutto apertissimo per i bergamaschi, una vittoria juventina frenerebbe le ambizioni dei bergamaschi riportando i piemontesi al terzo posto.

Atalanta che va a Torino senza l’austriaco Posch, fuori un mese per una lesione della giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro, ma con il recuperato Isak Hien, rientrato dopo tre settimane, che potrebbe giocare titolare dietro con Djimsiti e Kolasinac, occupandosi della marcatura del temuto Kolo Muani. Gasperini dovrebbe varare un modulo con il trequartista, con Pasalic dietro le due punte per pressare alto il portatore di palla bianconero e spezzare l’avvio del gioco, mettendo davanti la coppia di frombolieri formata dal cannoniere Retegui, 21 gol in campionato, e da Lookman, a quota 12, facendo partire dalla panchina De Ketelaere, appannato nell’ultimo bimestre, per averlo come risorsa per la ripresa.

Per il resto Atalanta in formazione tipo con Carnesecchi in porta, corsie esterne con Bellanova e Zappacosta e in mezzo la solita tenaglia in mediana formata da De Roon e Ederson. Il brasiliano negli ultimi giorni e’ al centro di di voci di mercato: la Juventus vorrebbe sia lui che Lookman per la prossima stagione. Dea che non perde a Torino da sette anni: l’ultima sconfitta risale al 2018, con gol bianconero di Pjanic. Da allora tante notti positive per la Dea all’Allianz Stadium: due anni fa una storica vittoria firmata da Zapata, lo scorso anno un 2-2 con doppietta di Koopmeiners. Sfida nella sfida quella tra il maestro Gasperini e l’allievo Thiago Motta, suo giocatore al Genoa e nella breve parentesi all’Inter.

Probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. All. Gasperini. Dove vederla: diretta domenica dalle 20.45 su DAZN