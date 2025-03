Juventus-Atalanta, Koopmeiners verso la panchina. Probabili formazioni e orario tv

Torino, 8 marzo 2025 - All'Allianz Stadium ci si gioca tanto fra Juventus e Atalanta. In palio infatti, nel Sunday Night della 28° giornata di Serie A, ci sono punti pesanti. In chiave Champions certo, ma chissà, magari anche in chiave Scudetto, visto che entrambe le compagini non sono affatto distanti dalla vetta della classifica. La Vecchia Signora si affida all’imbattibilità casalinga e alla miglior difesa sulle azioni manovrate (appena 12 gol subiti in questo contesto), ma non supera la Dea a Torino dal 2018 nonostante abbia perso solo due dei 40 confronti in massima serie coi bergamaschi. I nerazzurri, invece, hanno mantenuto la porta inviolata per quattro match consecutivi, un evento mai successo negli anni 2000, e può sempre contare sul miglior attacco su azione con 45 reti segnate e sulla seconda miglior percentuale realizzativa del torneo (14,8%). Inoltre, i bianconeri hanno subito il 43% delle loro reti su calci piazzati, mentre gli orobici hanno segnato più gol da fuori area di tutti (9)

I precedenti

La Juventus ha battuto 66 volte l’Atalanta in Serie A (46N, 13P), solamente l’Inter (69) ha sconfitto più volte i bergamaschi nella competizione. Tra le squadre contro cui l’Atalanta ha disputato più di 12 incontri in Serie A, Madama è quella contro cui la compagine nerazzurra ha la più bassa percentuale di successi (10.4%, 13/125). La Vecchia Signora è rimasta imbattuta in 38 delle ultime 40 sfide contro l’Atalanta in Serie A (25V, 13N), gli unici due successi della Dea nel periodo contro i bianconeri sono arrivati entrambi nel 2021 (tra aprile e novembre). Dall’arrivo di Gasperini a Bergamo (dal 2016/17), la sfida tra Juventus e Atalanta è quella che ha visto più pareggi in Serie A: 11 in 17 partite (completano il parziale quattro vittorie dei bianconeri e due successi della Dea). L’ultima vittoria dei piemontesi contro la Dea in casa dei bianconeri in Serie A risale al 14 marzo 2018 (2-0 con gol di Higuaín e Matuidi); da allora in sei gare all’Allianz Stadium tra le due formazioni in campionato ci sono stati cinque pareggi e un successo dei bergamaschi. Le ultime tre sfide tra Juventus e Atalanta in campionato sono terminate in pareggio, solo una volta le due formazioni hanno registrato più pareggi di fila in Serie A: cinque tra marzo 1964 e gennaio 1966.

La conferenza di Thiago Motta

"Abbiamo fatto un’ottima settimana di lavoro. Chi sarà a disposizione è pronto ad affrontare una squadra forte come l’Atalanta - le parole in conferenza stampa di Thiago Motta - Saranno assenti per la sfida ai bergamaschi Bremer, Cabal, Milik, Rouhi, Douglas Luiz, Conceicao e Savona. Siamo concentrati, conosciamo il valore dell’avversario e non perdiamo energie su altro. Dobbiamo mettere in pratica tutto quello che abbiamo per fare una grandissima partita e ottenere la vittoria. I ragazzi si impegnano al massimo dal primo giorno: dobbiamo però lavorare per avere un equilibrio, loro si mettono tantissima responsabilità addosso ma delle volte così facendo si dà un vantaggio all’avversario perché giocano con un peso in più. Ho grande fiducia in loro perché lavorano, perché sono squadra e sanno perfettamente dove si trovano e dove vogliono arrivare. Abbiamo bisogno di pensare solamente alla sfida all'Atalanta, come abbiamo sempre fatto per qualsiasi incontro. La nostra filosofia è focalizzarsi sulla prossima partita. L’avversario che affronteremo domani sta bene, ha giocatori forti e un allenatore fortissimo che mi ha aiutato in un momento non facile della mia carriera da giocatore. L’Atalanta è una squadra particolare, per caratteristiche va sempre a pressare in avanti. Ha anche la capacità di cambiare nelle marcature durante la gara stessa, sa giocare bene a calcio e lascia pochi spazi. Ci sono tante variabili che fanno sì che sia una squadra forte. All’andata abbiamo fatto una grande partita ma non è stato sufficiente per vincere, questo spiega il livello di chi affronteremo. Continueremo a fare quello che dobbiamo per arrivare alla vittoria. Koopmeiners lo vedo bene da quando è arrivato. Bisogna sempre provare a migliorarsi, sono molto contento per lui per il gol fatto nella scorsa partita. È un ragazzo importantissimo sia fuori che dentro al campo, ha dato un grande aiuto e continuerà a farlo perché è un ragazzo serio. Yildiz sta bene e deve continuare a crescere come sta facendo. È molto giovane e ci sono margini di miglioramento enormi. Lui lo sa, è umile, disponibile. Non si è mai fermato quest’anno, è sempre presente. Dobbiamo continuare a creare occasioni da gol in tutte le maniere e insistere. L’importante è arrivare a creare, così le probabilità di realizzare gol aumentano e anche di vincere le partite. Faccio i complimenti ai nostri attaccanti e ai nostri centrocampisti per l’aiuto in fase difensiva. Hanno collaborato molto nel rendere la nostra una squadra solida. Di sicuro hanno fatto bene anche i difensori e i portieri, ma grazie anche a chi sta davanti che è generoso, solidale e disponibile".

Le curiosità

La Juventus ha vinto le ultime cinque partite di campionato, l’ultima volta che ha ottenuto almeno sei successi di fila in Serie A risale al periodo tra ottobre 2022 e gennaio 2023 (otto in quel caso). La Juventus ha vinto tutte le ultime cinque partite di Serie A e nei maggiori cinque campionati europei solamente il Barcellona ha una striscia aperta di successi più lunga (sei) – a quota cinque anche il PSG. La Juventus è una delle cinque squadre dei maggiori cinque campionati europei ancora imbattute in casa in questa stagione, insieme a Nizza, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco – sette vittorie e sette pareggi in gare interne per i bianconeri nella Serie A 2024/25. L’Atalanta ha mantenuto la porta inviolata in quattro match consecutivi in Serie A per la prima volta negli anni 2000; in generale, solo tre volte nella sua storia nel massimo campionato ha registrato almeno cinque clean sheet di fila: sei tra dicembre 1996 e gennaio 1997, cinque tra ottobre e novembre 1985 e cinque tra gennaio e febbraio 1967. L’Atalanta è rimasta imbattuta nelle ultime 11 trasferte di Serie A (8V, 3N) e nella competizione non fa meglio da marzo 2021 – gennaio 2022 (18 gare esterne senza sconfitte) – nel periodo di imbattibilità, dal 28 settembre in avanti, nei maggiori cinque campionati europei solo il Liverpool (29) ha conquistato più punti dei bergamaschi (27) lontano dalle mura amiche. Da una parte l’Atalanta è la squadra che ha realizzato più gol su azione (45) in questo campionato, dall’altra la Juventus è la formazione che ha subito meno reti da questa dinamica di gioco (12). Nonostante l’Atalanta sia seconda per recuperi offensivi (196, meno solo dei 198 del Bologna), ha trovato ben sette conclusioni in meno rispetto alla Juventus da questa situazione di gioco (27 v 34). Juventus (108) e Atalanta (94) sono le prime due squadre per sequenze su azione con almeno 10 passaggi terminate con un tiro o con un tocco in area, ma l’Atalanta ha quattro gol in più da queste azioni (sette vs tre).

Le probabili formazioni

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, McKennie, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Motta.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

La designazione arbitrale

A dirigere a sfida tra Juventus ed Atalanta sarà l'arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno. Il direttore di gara sarà accompagnato dagli assistenti Bindoni e Tegoni, con Maresca come quarto uomo. Al Var ci saranno invece Di Paolo ed Aureliano.

Orario e dove vedere la sfida

Juventus-Atalanta è in calendario per domenica 9 marzo, con calcio d'inizio fissato alle 20:45. La partita verrà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per seguirla in tv, oltre all'abbonamento alla piattaforma, è necessario essere muniti di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure si dovrà collegare al proprio televisore un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console come PlayStation 4 o 5, XboX One, One S e One X. Sarà possibile seguire il match anche in streaming, attraverso il sito o l'applicazione di Dazn.

Leggi anche: Cagliari-Genoa 1-1, Cornet risponde a Viola nel primo anticipo di Serie A