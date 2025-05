Juve, Vlahovic rientra: chance col Bologna. Koopmeiners ancora out

Torino, 1 maggio 2025 – Una buona notizia per Igor Tudor nella sessione di allenamento del primo maggio. In vista di Bologna, il tecnico bianconero dovrebbe recuperare Dusan Vlahovic, che oggi ha lavorato parzialmente con il gruppo. E’ il primo passo verso almeno la convocazione. Difficile possa rientrare Teun Koopmeiners, ancora a parte, mentre è certa l’assenza di Kenan Yildiz per squalifica. Quelle con Bologna e Lazio sono le sfide decisive per la Champions League, entrambe in trasferta.

Vlahovic torna, Koopmeiners no

Avere o non avere Dusan Vlahovic può fare la differenza. Due scontri diretti in trasferta, contro Bologna e Lazio, e l’attaccante serbo viaggia verso la convocazione domenica sera al Dall’Ara. Smaltito l’infortunio muscolare, Vlahovic ha lavorato parzialmente in gruppo e dunque si avvicina al rientro dopo circa una settimana di stop. Un’arma in più per Igor Tudor. Difficile vederlo titolare dal primo minuto, ci sarà ancora Kolo Muani, ma il centravanti serbo può diventare una soluzione importante a partita in corso in uno scontro decisivo per la qualificazione Champions. La Juve, inatti, ha scalvato il Bologna la giornata scorsa (vittoria sul Monza e pareggio felsineo a Udine), ma i rossoblù potrebbero contro sorpassare in caso di vittoria e Vlahovic, nove gol in stagione, può dare una mano a Tudor in un reparto privo di Yildiz squalificato. A completare l’attacco, infatti, dovrebbe esserci Conceicao, con Gonzalez e Kolo Muani confermati. Non ha invece recuperato Teun Koopmeiners che ha lavorato ancora a parte. Per quanto riguarda la difesa, con Gatti e Kelly fuori, dovrebbero giocare Kalulu, Veiga e Savona.

Cristiano Zanetti: “La Juve può vincerle entrambe”

Juve per ora quarta, ma con alle viste due partite decisive con Bologna e Lazio. Tutto passerà dal Dall’Ara e dall’Olimpico per la squadra di Tudor, a caccia del quarto posto che varrebbe l’accesso alla prossima Champions League. Fiducioso, nonostante le assenze, l’ex bianconero Cristiano Zanetti: “La Juve non è inferiore a Bologna e Lazio, ma vive una fase particolare – le sue parole a Tuttojuve – Penso che a livello di rosa ci siano le potenzialità per fare sei punti, basta vedere gli attaccanti a disposizione di Tudor”. E proprio l’attuale allenatore può essere l’uomo giusto per aprire un nuovo ciclo: “E’ un top coach e conosce l’ambiente e lo spirito Juve. Non vedo un problema allenatore e lo pensavo anche con Motta. Sono stati gli infortuni a condizionare la stagione”. Zanetti è sicuro che anche Motta, con Bremer in campo, avrebbe fatto un altro tipo di campionato: “Mi è dispiaciuto per Thiago, c’è stata sfortuna perché con Bremer le cose sarebbero andate diversamente. La fortuna di un allenatore è composta al 90% dai giocatori, se non ci sono non puoi andare lontano”, la chiosa di Zanetti. Appuntamento domenica sera alle 20.45 allo stadio Dall’Ara: è spareggio Champions tra rossoblù e bianconeri. Leggi anche - Betis-Fiorentina, le ultime di formazione e gli orari tv