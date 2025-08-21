Juventus, si restringe il mercato su Vlahovic. Perinetti: “Sarebbe sciocco andare a scadenza”

Torino, 21 agosto 2025 – Dusan Vlahovic resta alla Juve fino a gennaio? L’ipotesi prende corpo, lo spauracchio parametro zero è dietro l’angolo anche perché il mercato italiano si sta restringendo con il Milan diretto su Victor Boniface e il Napoli su Rasmus Hojlund. Dusan, dunque, rischia di rimanere bianconero come terza scelta dell’attacco se la Juve completerà la conferma di Randal Kolo Muani, per cui la trattativa con il Psg sta andando per le lunghe. Duro anche un ex diesse di lungo corso come Giorgio Perinetti: “Sarebbe sciocco rimanere fino a scadenza…”.

Vlahovic: tutto fermo

Milan su Boniface, Napoli su Hojlund, Premier League decisamente fredda, ingaggio da 12 milioni di euro non sostenibile, rendimento della scorsa stagione sottotono e scadenza imminente di contratto. Tutti fattori che restringono le possibilità di cessione di Dusan Vlahovic e infatti, per ora, il giocatore è ancora della Juve. E rischia di esserlo fino a gennaio, dunque prendibile a parametro zero in futuro.

Una disdetta per Comolli che dunque vede compromettersi un possibile incasso da circa 20 milioni di euro e il risparmio di un ingaggio pesante a bilancio. Tutto fermo, dunque, su Dusan Vlahovic e anche la calda ipotesi Milan sembra decadere. Per lui c’è il rischio di rimanere ai margini della Juve dato l’arrivo di Jonathan David e la possibile riconferma di Randal Kolo Muani.

Perinetti: “Tra un anno le commissioni saranno alte”

Della situazione ha parlato anche un esperto dirigente come Giorgio Perinetti, non lesinando critiche al giocatore e al suo entourage: “Andra via? Dipende da quello che ha in testa. Se ha delle opportunità tra Napoli e Milan sarebbe davvero sciocco andare a scadenza – le sue parole a Radio Bianconera –. Poi certo, tra un anno le commissioni saranno esageratamente alte…Però dopo un’annata, la scorsa, sottotono, non so quanto potranno poi andare a guadagnare lui e i suoi agenti”.

In sintesi, una carriera da ricostruire per Vlahovic che alla Juve, negli ultimi anni, non ha rispettato le aspettative iniziali dopo l’acquisto monstre dalla Fiorentina. Una fine, per certi versi, ingloriosa. E sull’operato generale della Juve sul mercato che ne pensa Perinetti? Ecco qua: “Si è mossa in modo oculato e mirato, incontrando le esigenze di Tudor, che ha una precisa idea di calcio”, la risposta.

Non tutto la passata stagione è stato fatto bene e un po’ la Juve ne sta pagando le conseguenze: “Ci sono riscatti e operazioni legati alla passata stagione e non tutti adeguati a questo corso, ma pesano a bilancio come ammortamento e ingaggio. In sintesi qualcuno rappresenta una zavorra”, l’analisi di Perinetti. In uscita c’è Douglas Luiz, che è volato in Inghilterra per firmare con il Nottingham: “Non giudico il giocatore, che è anche stato infortunato, ma era stato indicato come perno della mediana e invece è stato una delusione totale”. C’è invece grande attesa su Teun Koopmeiners, l’acquisto più oneroso dell’estate 2024 ma anche lui reduce da una stagione sotto livello. Ci si attende un riscatto: “Penso che Tudor gli darà un’altra possibilità e lo utilizzerà in una posizione più di competenza. Forse ha patito il passaggio all’ambiente Juve, quella maglia pesa, ma le qualità le ha”. Un acquisto interno sarà poi Gleison Bremer: “Un grandissimo ‘acquisto’”, la chiosa di Perinetti.

Kolo Muani: c’è ancora da lavorare

E’ dura, lo sarà ancora un po’, la trattativa per riportare in Italia Randal Kolo Muani. La Juve è pronta a fare un investimento in prestito oneroso da 10 milioni di euro e obbligo di riscatto a 40-45, ma il Psg avrebbe nuovamente cambiato le carte in tavolta alzando la posta sulla cifra totale e la fumata bianca, dunque, è ancora rimandata. Il francese non sarà a disposizione con il Parma, Tudor ci sperava, così sarà corsa contro il tempo nell’ultima settimana di mercato, ben sapendo che non arriveranno da Vlahovic i denari per rinforzare l’offerta verso i parigini. La Juve dovrà farlo a prescindere e in tempi brevi, forse alzando un po’ la proposta nonostante la forza che viene data dalla volontà del calciatore di tornare in Italia. Messe da parte tutte le offerte dalla Premier, Kolo Muani attende solo il segnale per poter partire alla volta di Torino. Anche lui dovrà pazientare qualche giorno.

Atletico corto su Gonzalez, Juve forte su Zhegrova

C'è poi un altro fronte caldo per la Juve. Riguarda l'uomo d'attacco come raccordo con i centravanti. Inamovibili Yildiz e Conceicao, la Juve cerca un innesto di qualità per garantire rifornimenti e qualche gol. Serve una uscita, ovvero quella di Nico Gonzalez, ma per ora l'Atletico Madrid non si è spinto alla cifra che serve. La Juve chiede circa 30 milioni, i madrileni sono fermi a 15, un po' troppo distanti per considerare l'affare vicino alla chiusura. In entrata, invece, la Juve punta forte su Edon Zhegrova, con il quale c'è un accordo su durata del contratto e ingaggio. Serve arrivare a dama con il Lille, che potrebbe chiedere circa 25 milioni di euro per cedere il calciatore. A centrocampo, poi, si prosegue sulla scia che porta a Matt O'Riley del Brighton, costa circa 30 milioni di euro, il tutto mentre Adrien Rabiot, fuori squadra al Marsiglia, avrebbe allacciato i contatti con Giorgio Chiellini per sondare la possibilità di un ritorno alla Juve. Sarebbe clamoroso dopo un solo anno. Sono, dunque, le battute finali e la Juve cerca quelle due pedine per completare il roster in maniera funzionale alle richieste tecnico-tattiche di Igor Tudor. Intanto, domenica allo Stadium il debutto in campionato contro il Parma.