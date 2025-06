Juve, occhio a Cambiaso: non solo Milan, c’è anche l’Atletico Madrid

Torino, 9 giugno 2025 – A un certo punto sembrava Andrea Cambiaso più altri dieci, ma i tempi cambiano e le gerarchie anche. Con esse pure le strategie di mercato. Da incedibile a sacrificabile, a fronte di una buona offerta. Il laterale sinistro, l’uomo cardine di Motta prima al Bologna e poi in bianconero, potrebbe non essere più perno centrale del futuro della Juve, anche se il modulo lo favorirebbe. Come esterno a tutta fascia nel 3-5-2 sarebbe perfetto, ma l’annata è stata difficile, complicata anche da qualche acciacco, e rispetto a gennaio quando venne respinto l’assalto del City, la dirigenza valuterebbe offerte rilevanti. Il tutto per reinvestire in altri reparti, soprattutto in attacco dove servirà un sostituto di Dusan Vlahovic.

Anche l’Atletico Madrid su Cambiaso

Non c’è solo il nodo Dusan Vlahovic da definire. La Juve rifonderà, lo farà in larga parte, ma non del tutto, perché qualcosa di buono da cui ripartire c’è. Tra questi ci sarà anche Andrea Cambiaso? Non è detto. Per ora non ci sono in essere trattative per il rinnovo, così il mercato si sta muovendo perché c’è la sensazione che il giocatore, senza Motta e Giuntoli, non sia più centrale nelle dinamiche tattiche della Juventus di Tudor. A gennaio c’è stato l’assalto del City, con la richiesta della Juve quasi a 70 milioni utile per far desistere gli inglesi, oggi defilati, ma il giocatore continua a piacere al mercato, soprattutto a Max Allegri, che lo conosce bene. Proprio il Milan ha sondato il terreno, ma nelle ultime ore si è aggiunto anche l’Atletico Madrid e, chissà, in caso di cessione la Juve preferirebbe non trovarselo di fronte da avversario in Serie A. Cifre? Difficile a dirsi, di sicuro i 70 milioni di gennaio non saranno reperibili e l’asticella scenderà. La dirigenza, però, valuta, perché una buona proposta darebbe modo all’area tecnica di investire sul mercato in entrata.

Vlahovic in uscita. Gyokeres costoso

Più chiara la situazione di Dusan Vlahovic. Per la Juve l’attaccante è cedibile, soprattutto a fronte del mancato rinnovo con ingaggio spalmato. La scadenza al 2026 obbliga una cessione, ma sarà a cifre inferiori rispetto al potenziale di quando venne acquistato a suon di milioni (70+bonus) dalla Fiorentina. Sarà certamente fine del rapporto, ma più di 40 milioni è difficile racimolare. Poi, la volontà del giocatore sulla prossima destinazione farà la differenza. Il mercato arabo sta cercando di nuovo di spolpare i campionati europei, con scarsi successi a parte qualche eccezione, e Dusan là non ci vuole andare. Il ragazzo spera in una chiamata di livello dalla Premier League, ma per ora si è mosso poco. C’è stato invece un sondaggio esplorativo dal Fenerbahce che perderà Dzeko (nel mirino del Bologna) e vuole un nuovo centravanti. Difficilmente i turchi andranno sopra i 30 milioni di euro come offerta e la Juve punta a qualcosa in più, soprattutto non è detto che Vlahovic sia attratto dal campionato turco. Per rimpiazzarlo, il sogno resta Victor Gyokeres, ma costa 70 milioni di euro, e così il nome di Jonathan David, libero a parametro zero, rimane valido. In questo caso, oltre all’ingaggio, c’è il nodo commissioni da parte del suo entourage. Insomma, tutto in divenire e il grosso, probabilmente, avverrà dopo il mondiale per club.

