La Juve cerca rinforzi sulle fasce: torna di moda Molina?

Torino, 9 ottobre 2025 – Il campionato è fermo per la sosta nazionali, ma il calciomercato non muore mai. Nonostante la sessione di trattative sia terminata più di un mese fa, le squadre continuano a muoversi sottotraccia per studiare i colpi per il calciomercato di gennaio. Tra queste c'è sicuramente la Juventus di Tudor, alla ricerca di giocatori di qualità da aggiungere al roster per essere ancora più competitiva. Nella sessione di trasferimenti estiva, la Vecchia Signora è stata una delle più attive soprattutto nella parte finale del calciomercato. David, Openda, Zhegrova e Joao Mario gli acquisti più importanti, ma anche i riscatti di Di Gregorio, Kalulu, Conceição e Kelly. Le operazioni più importanti, quindi, sono state fatte in attacco, ma la squadra bianconera è scoperta in diversi ruoli, soprattutto centrocampo e corsie. In queste prime giornate, il tecnico croato ha spesso schierato Kalulu come esterno a tutta fascia, ruolo nel quale il francese ha dimostrato di saper giocare ma che non è propriamente il suo.

Per questo, nel mercato di gennaio la Vecchia Signora potrebbe tornare alla carica per una vecchia conoscenza della Serie A, che è sempre stata apprezzata dalle parti di Torino. Si tratta di Nahuel Molina, esterno destro argentino ora in forza all'Atletico Madrid ma con un passato all'Udinese. Per lui 68 presenze condite da 10 gol e 10 assist in due stagioni con i friulani, prima di trasferirsi in Spagna nell'estate del 2022. Molina è sempre stato uno degli osservati speciali dalla Juventus, anche prima che si trasferisse all'Atletico Madrid, e ora il suo nome potrebbe tornare di moda. Per lui un inizio di stagione tutt'altro che eccellente, con appena 152 minuti giocati in sette gare tra Liga e Champions League. All'Atletico Madrid è chiuso da Giuliano Simeone e da Marcos Llorente, perciò potrebbe decidere di cambiare casacca e tornare in Italia per evitare di perdere la nazionale argentina. Quest'ultimo è un punto fondamentale, perché la prossima estate andranno in scena i Mondiali e Molina, campione del mondo nel 2022, vuole essere tra i convocati di Scaloni per difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione.