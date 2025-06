Certezza Thuram. La svista di Savona. Cambiaso ritrovato

DI GREGORIO 6,5. Quasi mai in apprensione perché i problemi girano alla larga. Doppio intervento Doc nel finale su Mwalimu e Moufid.

KALULU 6. Non soffre più di tanto, sfoggia una sicurezza degna di nota.

SAVONA 5. Troppo morbido su Amrabat nell’azione del gol del Wydad. Da centrale puro deve affinare il tempismo

KELLY 5,5. Traballa un po’ e non legge il movimento di Lorch sul gol.

COSTA 6. Occasione fallita di testa, spinge in costruzione ma non come all’esordio. Si fa notare per come sa proporsi senza timori e con tanta corsa.

MCKENNIE 5. Palla persa da matita blu in avvio, un velo sbagliato crea un altro pericolo: il dinamismo non basta.

THURAM 7. L’assist per l’1-0 illumina subito il Lincoln Financial Field. Energia da vendere: quasi non si nota che in conduzione sa usare solo il destro.

CAMBIASO 7. Presente, lucido, sfortunato poi quando centra il palo nella ripresa. Firma un assist per Yildiz: con Tudor, Andrea sta rinascendo a tutto campo.

CONCEIÇAO 6. Guizzi continui, piedi che vorticano. Pochi pericoli creati, ma la sua verve rappresenta lo spirito della nuova Juve.

YILDIZ 8,5. Due gol e tre quarti. La grande e giovane bellezza: se la Juve vuole prenotare il futuro, non può non rinnovarlo.

KOLO MUANI 6,5. Gara ordinata e poco più, fino all’assist del 3-1.

ALL. TUDOR 7. L’avversario merita più di un’attenzione e i suoi minimizzano i passaggi a vuoto. Il pass per gli ottavi è in tasca, con Yildiz si sogna.

Koopmeiners 6. Minuti preziosi per ritrovarsi. Vlahovic 6,5. Si procura il rigore e lo trasforma. Locatelli, Gonzalez, Gatti sv.

Voto squadra 7

p.g.