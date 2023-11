"Champions League: La Juventus di Allegri cerca la cassa"

Non è pretattica e nemmeno una supercazzola in stile Tognazzi (di cui ieri ricorreva la scomparsa, 33 anni fa). No, è il pallone moderno che rotola tra i debiti e la conseguente, unica impellenza: fare cassa. A maggior ragione se ti hanno penalizzato e strappato l’Europa che conta proprio perchè per fare cassa l’hai fatta grossa e sei finito oltre, ben oltre le righe del campo. E la Champions è un salvadanaio grosso così che nel mondo Juve è oggi ancor più imprescindibile. Ecco perché Max Allegri dice che, sì: "Nessuno vuole ricacciare indietro la parola scudetto, ma bisogna aver chiaro che l’obiettivo è entrare tra le prime quattro per giocare la Champions".

È l’arte del prevenire che è meglio del curare. Cioè, riflette Max, metti caso che lo scudetto sfugga e i miei pensino di aver fallito l’obiettivo... No, non si può e allora Allegri lo ripete e lo ripeterà fino alla noia che, sì, signori miei qui servono i soldini della Champions e dobbiamo prenderli, se poi arriveranno con lo scudetto, ben vengano, per carità. DIce: "Dobbiamo essere realisti, stiamo lavorando bene e quotidianamente per migliorare perché la Juventus abbia un futuro. Bisogna consolidare questo futuro facendo crescere la squadra sia a livello tecnico sia mentale". E "avere un futuro" cos’altro può significare se non riempire le casse per restare competitivi?

Certo, l’occasione oggi è solleticante. Si scornano Inter e Roma, Napoli e Milan, se fai i tre punti mangi terreno alle rivali. E questo dopo aver vinto col Milan, non una vittoria banale per teste e classifica.

E infatti, dice Max: "Per dare valore alla vittoria di Milano dobbiamo fare risultato, altrimenti buttiamo a mare quello che abbiamo fatto domenica". E bisogna farlo con una squadra che ha un fisico bestiale, ma ha fatto due punti nelle ultime sei perdendo un po’ con tutte le big, dopo l’exploit con la Roma datato 26 agosto, ultima vittoria in campionato. Classica partita che pare facile ma non lo è affatto. E infatti qualcuno in conferenza gli fa: "Non c’è un rischio di un Sassuolo-bis con la troppa euforia a far da insidia? ". Riavvolgiamo: anche lì c’era la possibilità di una notte da prima in classifica, crollata dinanzi a errori e orrori. Dice Max: "Partita diversa, perché giocheremo in casa. Non dobbiamo pensare al fatto che andremo in testa alla classifica, per noi sono importanti i tre punti anche per tenere lontane le altre. Rieccolo: tenerle lontane da dove? Dalla zona Champions, chiaro.

Formazioni. Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Vlahovic. All.: Allegri.

Verona (3-4-1-2): Montipò, Terracciano, Dawidowicz, Magnani, Faraoni, Hongla, Folorunsho, Doig, Lazovic, Bonazzoli, Djuric.

All.: Baroni

Arbitro: Feliciani di Teramo.

Stadio: Allianz Arena ore 20,45

Tv: Sky Sport 1, Dazn, Now tv