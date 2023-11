"Chiesa all'Allianz Stadium: La Scossa Azzurra per Rompere il Tabù"

Qual è il vero Federico Chiesa? Quello trascinante, irrefrenabile come esterno sinistro nel 4-3-3 azzurro di Spalletti, o la seconda punta a secco da sei gare di campionato nel 3-5-2 di Allegri? La risposta domenica sera all’Allianz Stadium, con la Juve che contro l’Inter capolista si gioca molte delle sue – un po’ inattese – chances scudetto. Logico che Max punti su Fede, tornato all’istante bandiera della Nazionale una volta risolti i guai fisici. E punto fermo di una Signora in continua ascesa, ma non priva di assenze, tanto da evocare già le pastoie da folla in infermeria della scorsa, maledetta stagione.

La scossa azzurra di Chiesa è un messaggio ad Allegri. Sei i dribbling completati contro l’Ucraina dopo la doppietta contro la Macedonia del Nord: un pacchetto completo di eccellenza che deve trovare analoghi spazi di libertà anche a Torino per fare la differenza. A proposito di digiuni da gol, tra campionato e Coppa Italia, in bianconero, Federico non ha ancora segnato all’Inter allo Stadium. E c’è da giurare che voglia rompere questo tabù.

Il figlio di Enrico arriva alla partitissima con la massima carica possibile. Ma non si sa ancora chi lo affiancherà in avanti: soprattutto ora che Kean ha sopravanzato nelle gerarchie Vlahovic e Milik nelle ultime uscite. La tentazione di Max è Yildiz, esploso a 18 anni con la nazionale turca. Ma Kenan è più trequartista, e pare azzardato un suo impiego in avanti a fianco del solo Chiesa. Il forfait di Weah, che ha accusato un nuovo guaio muscolare, obbliga Allegri a impiegare Cambiaso sulla fascia destra lasciando Kostic a sinistra.

Anche Danilo non ha recuperato e la difesa riproporrà il terzetto Gatti-Bremer-Rugani. A centrocampo, proverà di tutto per esserci Locatelli, dopo la botta rimediata alle costole contro il Cagliari.

Guai su guai, ombre che tornano dalla passata stagione. Anche se, per ora, tutto il resto è cambiato.