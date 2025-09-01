Conceiçao frenato. David che errore. L’assist di Kostic
DI GREGORIO 6,5. Rischia coi piedi: è in fiducia. Pronto su Ellertsson, fortunato su Masini: altro clean sheet.
GATTI 6,5. Sorveglia e tampona, col solito vigore. Appena può si spinge in avanti e solo Leali gli nega il gol al 40’.
BREMER 6. Pochi affanni e una tranquillizzante postura.
KELLY 6,5. Un po’ sulle sue nel primo tempo, quando può cerca di verticalizzare.
KALULU 6. Riproposto a destra, dà subito gas: ma incorre anche in qualche pasticcio.
LOCATELLI 5,5. La Signora costruisce molto sulle fasce: lui prova a mettere ordine.
THURAM 6. Colpito al volto da Joao Mario con una pallonata involontaria, parte in salita. Nella ripresa si riaffaccia in attacco, senza fortuna.
JOAO MARIO 6. Avvio pepato, esibendo estro. Poi duella con Ellertsson, anche sbandando ma mai crollando.
CONCEIÇAO 5,5. Arretra per entrare nella manovra, ma è perfettamente neutralizzato dai Viera Boys. Esce per infortunio.
YILDIZ 6,5. Giustamente triplicato, impiega un po’ a farsi largo. Una perla il taglio per Gatti, trova Leali quando cerca il colpo.
DAVID 5. Un avvio in totale sordina e pure un erroraccio sulla respinta di Leali. Il lampo stavolta non arriva, si riscatta solo in parte con un’imbucata per Joao Mario. Esce al 60’.
ALL. TUDOR 6,5. Il Genoa si mostra squadra quadratissima. La vince coi cambi: buon segno.
Vlahovic 7. Due su due in campionato. Chi l’avrebbe detto? Se ritrova anche l’affetto dei tifosi... Koopmeiners 6. Fa il suo. Kostic 7. Cross al bacio da uno dei meno attesi. Nico Gonzalez 6. L’ultima in bianconero prima dell’Atletico. McKennie sv.
Voto squadra 6,5.
p.g.
