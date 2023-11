La Consob contro la Juventus: il bilancio 2022 non è conforme. Il club si difende

Bologna, 28 ottobre 2023 - Ancora Consob contro Juventus. Durante dei controlli effettuati il 6 ottobre scorso, la Commissione nazionale per le Società e la Borsa ha evidenziato dei problemi di conformità del bilancio della Juventus consolidato al 20 giugno 2022 e su quello semestrale chiuso il 31 dicembre 2022. Come già comunicato dalla Juventus, le criticità evidenziate riguardano, in particolare, 16 ‘operazioni incrociate’ e le ‘manovre stipendi’ delle stagione 2019/2020 e la successiva. Nello specifico, a seguito dei controlli effettuati, la Consob ha considerato non conforme il primo bilancio per errori nella ‘Presentazione del bilancio’ e ‘Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori’, mentre quello semestrale non sarebbe conforme ai principi internazionali di ‘Presentazione del bilancio’, ‘Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori’, ‘Bilanci Intermedi’ e ‘Attività immateriali’. Per questo la Consob ha richiesto al club di Torino di fornire quanto prima “l’illustrazione, in un’apposita situazione economico-patrimoniale consolidata pro-forma degli effetti che una contabilizzazione conforme alle regole avrebbe prodotto sulla situazione patrimoniale, sul conto economico e sul patrimonio netto dell’esercizio e del semestre per i quali è stata fornita un’informativa errata”. Non solo, l’AD Maurizio Scanavino e il suo staffo dovranno fornire alla Commissione e al mercato anche tutti gli elementi informativi in grado di rendere chiare le carenze e le criticità rilevate su entrambi i bilanci, quello d’esercizio chiuso al 30 giugno 2022 e quello consolidato semestrale al 31 dicembre 2022.

La Juventus non condivide le valutazioni effettuate, ma assicura “continueremo a collaborare con l’Autorità”

La Juventus, tramite una nota ufficiale, ha fatto sapere che “provvederà a pubblicare, previa delibera degli organi competenti della Società, situazioni economico-patrimoniali pro-forma consolidate – corredate dei dati comparativi – che tengano conto dei rilievi formulati dall’Autorità”. Nella lunga risposta viene sottolineato anche come la società “continuerà a collaborare e cooperare con le autorità di vigilanza” e che la Juventus sia fermamente “convinta di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziare, in conformità agli applicabili principi contabili e relativi criteri di applicazione e in linea con la prassi internazionale della football industry”. La società, ora presieduta da Gianluca Ferrero, ci tiene però a rimarcare un altro punto: “I rilievi della Consob si basano su interpretazioni di elementi soggettivi e applicazioni di regole contabili, giudizi e valutazioni che Juventus non condivide, anche tenuto conto degli approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla Società con l’ausilio dei propri consulenti e dei pareri legali e tecnico-contabili acquisiti dalla Società”. Ciò significa che la Juventus non è d’accordo con le valutazioni, che si basano più su elementi soggettivi, che la Commissione nazionale per le Società e la Borsa ha effettuato e, dunque, il club cercherà di far valere la propria posizione con tutti gli elementi a sua disposizione mentre continuerà a collaborare con l’organismo. Questo ulteriore capitolo dello scontro tra Juventus e Consob era preventivabile, in quanto il club continua a non trattare a livello di bilancio gli scambi come permute, mentre invece secondo le autorità questo sarebbe un errore. Nel caso in cui il parere dell’autorità di vigilanza fosse quello giusto, allora la problematica verrebbe estesa a tutti i club di serie A, visto che la disciplina che regola le permute è uguale anche per le società che non sono quotate in borsa.

In attesa di capire nuovi sviluppi, bisogna pensare al campo: questa sera arriva il Verona

Questo nuovo scontro tra Juventus e Consob arriva il giorno della sfida contro il Verona. I bianconeri questa sera alle 20.45 ospiteranno l’Hellas di Marco Baroni nell’anticipo della decima giornata. I numeri del match sono tutti a favore dei padroni di casa: la Juve ha vinto tutti gli ultimi tre confronti contro il Verona, tenendo sempre la porta inviolata. In caso di successo, la squadra di Massimiliano Allegri andrebbe prima in classifica a +1 dall’Inter e +2 dal Milan, che giocheranno domani. Il tecnico toscano sta risolvendo gli ultimi dubbi di formazione, che riguardano soprattutto il centrocampo. Nel probabile 3-5-2 che scenderà in campo questa sera davanti a Szczesny dovrebbero agire Gatti, Bremer e Rugani (dato l’infortunio di Danilo). In mezzo al campo conferme per Weah, Locatelli e Rabiot, mentre al momento McKennie è in vantaggio su Miretti e sulla corsia di sinistra Kostic è favorito su Cambiaso, anche se è probabile una staffetta. Davanti Chiesa, non al meglio, dovrebbe inizialmente partire dalla panchina a vantaggio di Kean che andrebbe così a fare coppia con il ristabilito Vlahovic. Dubbi anche tra le fila degli Scaligeri. Al momento Marco Baroni, che dovrebbe schierare i suoi a specchio della Juve, è orientato a far partire dal primo minuto Magnani, Dawidowicz e Coppola davanti a Montipò. I due esterni saranno Faraoni e Terracciano, ma non è da escludere una scelta più offensiva con Lazovic al posto del ventenne di Verona. Folorunsho, Duda e Hongla saranno i tre che agiranno in mezzo al campo. In attacco sicuro del posto Djuric, mentre l’ultima maglia da titolare se la combattono Ngonge e Bonazzoli. Il tecnico di Firenze, come alternativa, potrebbe anche decidere far agire Lazovic vicino all’ex Cesena Djuric. Trasferta complessa per il Verona che, al momento, occupa il sedicesimo posto in classifica, a +2 dalla zona retrocessione. I gialloblù non vincono in trasferta dal 19 agosto, quando espugnarono il Castellani di Empoli grazie a un gol di Federico Bonazzoli nella ripresa.