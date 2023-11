Conte, assist alla Juve: “Un mio ritorno? I matrimoni si fanno in due”

Lecce, 24 novembre – "I matrimoni si fanno in due, puoi sempre sognare e sperare di sposarti un’altra volta". Antonio Conte sembra aprire alla possibilità di un ritorno alla Juve dopo le tre stagioni che hanno portato ad altrettanti scudetti , dal 2011-2012 al 2013-2014.

Il tecnico è intervenuto come ospite a un evento organizzato dall`Università del Salento a Lecce ricevendo il premio ‘Sport Soft Skills’. "L’importante – ha proseguito l’allenatore, che ha lasciato il Tottenham la stagione scorsa - è che ci sia condivisione di pensiero. Ora però voglio vivere a pieno il mio tempo libero, continuando a studiare per ampliare le mie conoscenze". Non è la prima volta che Conte sottolinea l’importanza di questo periodo di pausa, contraddistinto dal tempo passato in famiglia e dall’aggiornamento della sua preparazione di tecnico. C’è da giurare che, quando davvero vorrà tornare in panchina, lo farà con la convinzione di sempre. Le sue parole sembrano un assist alla Signora. Ma ora c’è da verificare se davvero alla Continassa si darà, prima o poi, il via libera al ritorno dell’allenatore che ha riportato lo scudetto a Torino. E poi, c’è anche e soprattutto Allegri a fare da ago della bilancia, con il suo contratto che scade nel 2025 e un titolo tricolore che sembra di nuovo possibile.