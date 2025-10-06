Cori per Max, l’affetto dello Stadium. Solo applausi per l’ex condottiero

"Noi di te sempre fieri, grazie di tutto Max Allegri". Lo striscione della Curva Sud dell’Allianz Stadium dedicato all’ex condottiero bianconero tornato ora al Diavolo scaccia perentoriamente i dubbi su quale sarebbe stata l’accoglienza all’artefice di tanti trionfi. Il tecnico toscano è quindi rimasto nei cuore dei tifosi, nonostante la sua ‘seconda era’ a Torino abbia portato solo una Coppa Italia, proprio nel finale prima di uno strappo molto doloroso con il club e anche la piazza.

All’annuncio da parte dello speaker, si sono alzati applausi e cori da parte di tutto lo stadio, con i bianconeri che hanno abbracciato calorosamente Allegri dopo i tanti successi collezionati in otto stagioni: cinque scudetti, cinque coppe Italia, due Supercoppe Italiane e due finali di Champions League i traguardi raggiunti dal toscano, il terzo allenatore più vincente della storia della Juve (dodici titoli, uno meno di Lippi e due meno di Trapattoni).

Allo Stadium, da avversario, Max non ha mai vinto: con il posticipo di ieri, due pari (anche in semifinale di Coppa Italia col Milan, ma passò la Juve) e quattro ko. Statistiche che però i tifosi non avranno considerato, contando invece le vittorie insieme. Ed è anche sembrato un atto di riconoscenza verso chi, per ultimo, ha alimentato il mito di una Juve ad altissimo livello.

E’ stata una giornata particolare, quella vissuta ieri da Allegri. Ma non legata alla vittoria. Prima del match, nel pomeriggio, Mr Darcy, il cavallo dell’Alma Racing dell’allenatore del Milan, aveva ottenuto un secondo posto all’ippodromo delle Capannelle a Roma.

E’ stato più protagonista Max a Torino di Tudor, per certi versi, ieri. Lo Stadium ha anche fischiato la Signora alla fine. "Mi aspettavo questo tipo di partita – dice il tecnico bianconero a Dazn–. Ci prendiamo questo punto. Volevamo vincere. Qualcosa abbiamo creato, ma anche loro. È un punto ‘reale’. Abbiamo messo nella ripresa due attaccanti, per passare al 3-5-2 – aggiunge Tudor – . All’attacco a due ci penso, ma l’allenatore deve proporre cose in cui crede. Vedo questo 3-5-2 per una ventina di minuti per ora. L’infortunio di Bremer? Speravamo di recuperarlo ma ha avuto qualche fastidio. Però è tutto a posto. E’ stato fuori per un anno, sentiva dolore. Al rientro dalla sosta sarà a posto".