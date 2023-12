Danilo fa il leader. Chiesa ispirato. McKennie di fino

SZCZESNY 6,5. La parata su Di Lorenzo è roba da pellicola di Steven Spielberg. Da film di Dario Argento, invece, la follia su Osimhen cancellata dal fuorigioco.

GATTI 7,5. La velocità dei mazzarriani lo fa giocare sullo schiocco di frusta, ma poi il cross di Cambiaso è una porta per il paradiso.

BREMER 5,5. Errore inspiegabile sull’azione sprecata da Kvara. Distratto.

DANILO 6,5. Se la gioca da leader, con esperienza tattica. Si mangia Bremer sul clamoroso errore.

CAMBIASO 7. Sta diventando un Di Livio. Nel senso che copre su Kvara, imbuca e crossa bene. Come nell’occasione del gol.

MCKENNIE 7. Altra partita piena di cose utili e di finezze come il tentativo di rovesciata sventato da Meret.

LOCATELLI 6,5. Il suo peso a centrocampo si sente e non poco nelle due fasi.

RABIOT 6,5. ha raggiunto livelli di acume tattico che lo rendono imprescindibile nei delicati giochi di equilibrio e nei progetti di ribaltamento di gioco.

KOSTIC 6,5. Anche lui è un’arma tattica non indifferente che sa coprire e far da catapulta per Chiesa.

CHIESA 7. Saltarne uno o due non gli basta e quando parte sono tre, quattro birilli e poi assist meraviglia come quello sprecato da Dusan nel primo tempo. E’ ispirato e pericolosissimo.

VLAHOVIC 5,5. Goffo il modo in cui spreca quella palla perfetta di Chiesa che chiedeva solo di essere giocata di prima. Centra un palo ma era fuorigioco, molto impegno e poca lama.

Milik 6 Un ex che come sempre fa sentire peso e capacità di regia offensiva.

Kean e Alex Sandro, Rugani, Iling sv.

All. Allegri 7 Decimo risultato utile consecutivo e sesto gol di testa dei suoi. E’ sempre più una Juve alla Max.

Voto squadra 7

Paolo Franci